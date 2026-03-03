В Казанском Кремле из-за тяжести снега повреждена часть кровли оборонительных сооружений

В Казанском Кремле из-за тяжелого мокрого снега повредился участок деревянной крыши на оборонительных стенах, окружающих комплекс. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Поврежденную часть крыши вместе с несущими элементами оперативно разобрали. Остальную тесовую кровлю по периметру Кремля проверили – новых повреждений не нашли.

Крышу также очистили от мокрого снега, особенно в местах перепада высот кровли.

«Вопрос восстановления поврежденного участка будет рассмотрен летом. На сегодняшний день проводится анализ по определению объемов и сметной стоимости предстоящих работ. По итогам данного анализа будут известны сроки восстановления поврежденного участка крыши», – сообщили в музее-заповеднике.