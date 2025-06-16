В казанском ИТ-парке имени Рамеева эксперты РКБ расскажут о безопасности в медицине

На этой неделе, 19 и 20 июня, в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения». Эксперты обсудят стандарты качества и безопасности в медицинских учреждениях России. Медики представят передовой опыт российских клиник, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ).

Команда РКБ поделится практическими решениями по снижению рисков и предотвращению ошибок в медучреждениях. Пройдет дистанционный аудит клиники с использованием мобильного аудитора – новой разработки РКБ с одним из ведущих производителей оборудования Татарстана.

Во время конференции пройдет интерактивная выставка «Модель безопасной клиники: технологии и решения», на которой будет работать реальный пост медицинской сестры, палата. Тьюторы центра компетенций РКБ Татарстана проведут симуляционные занятия, а преподаватели Казанского медицинского колледжа продемонстрируют современные VR-технологии.

На конференции также выступят руководство Росздравнадзора, эксперты Минздрава России и HR-специалисты компании «Яндекс».

Подробности конференции и регистрация на сайте.

Отметим, что научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения» проходила в Казани и в прошлом году. Тогда на протяжении двух дней ведущие медики со всей республики и гости из других регионов обсуждали вопросы безопасности пациентов, врачей и медсестер.