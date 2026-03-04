news_header_top
Общество 4 марта 2026 09:37

В казанском этнопарке «Бистэ» воссоздадут утраченные здания и деревенские домики

Концепция этнопарка народов Татарстана «Бистә» в Адмиралтейской слободе предполагает создание многофункциональной рекреационной зоны, которая станет путешествием во времени и пространстве. Подробностями проекта с «Татар-информом» поделился директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.

Проект, по его словам, не следует воспринимать как «деревню» – это образ татарской казанской слободы, отражающий превращение Казани из села в город. В одном конце парка разместится сельский ландшафт с деревенскими домиками, при перемещении в другой конец посетители будут попадать в городскую застройку, состоящую из копий снесенных или исчезнувших зданий Казани.

Деревенские домики, находящиеся в плохом состоянии, планируют свозить из разных деревень, реставрировать и восстанавливать.

Парк задуман как мультикультурный объект, посвященный всем народностям, проживающим в республике, – планируется представить около десяти национальностей. На территории появятся музеи, выставочные залы, объекты общепита, пространства для знакомства с ремеслами, а также зоны для праздников, фестивалей и концертов.

Зимой будут работать санные трассы, летом – катание на лошадях и прогулочные маршруты на лодках по старому руслу Казанки.

Подробнее о том, что появится в новом казанском этнопарке народов Татарстана «Бистә», читайте в материале «Татар-информа».

