4 млрд рублей на первом этапе: что появится в этнопарке в Адмиралтейской слободе в Казани

В новом казанском этнопарке «Слобода» объединят сельскую и городскую среду разных эпох, создадут зоны, посвященные разным народам республики, и восстановят исторический маршрут казанской конки. Проект Института пространственного планирования РТ уже поддержал Рустам Минниханов. Первый этап оценили в 4 млрд рублей.





Предоставлено Институтом пространственного планирования РТ

Новый парк вместо старого пустыря

Адмиралтейская слобода – одно из старейших мест Казани – в ближайшие годы может обрести новое лицо. Институт пространственного планирования (ИПП) Татарстана представил концепцию этнопарка народов республики «Бистә», которую поддержал Раис РТ Рустам Минниханов. Участок, предложенный под застройку, долгое время оставался заброшенным, хотя попытки его преобразования предпринимались не раз. Об этом сообщили в пресс-службе ИПП.

«Полтора года мы занимались этой концепцией. Сейчас все решения приняты, начнется работа. Первые результаты появятся, я думаю, года через три, не раньше. А вообще рассчитываю лет на десять, чтобы полностью всю зону освоить», – поделился с «Татар-информом» планами директор ИПП Олег Григорьев.

Олег Григорьев: «Полтора года мы занимались этой концепцией. Сейчас все решения приняты, начнется работа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также объяснил, почему для проекта выбрали именно эту локацию. Во-первых, здесь есть хорошая площадка муниципальной земли, свободная и удобно расположенная недалеко от центра города. Территориальная и транспортная доступность позволит легко добираться до парка как гостям, так и жителям столицы. Во-вторых, эта территория в пойме старицы реки Казанки давно нуждается в восстановлении – очистке русла и экологической реабилитации. Размещение этнопарка как раз предполагает проведение всех этих мероприятий.

К слову, экологическая реабилитация старого русла Казанки – это основная задача первого этапа. По словам Григорьева, это дорогостоящий, но необходимый шаг, который кардинально изменит восприятие территории.

«Нужно дочистить старицу, сделать экологическую реабилитацию. Это недешевое удовольствие, но и основной эффект тоже от этого ожидается. Вместо заросшего пустыря будет прекрасный объект. Инвесторы совершенно по-другому будут смотреть на эту территорию, и значимость Адмиралтейской слободы на карте города изменится кардинально», – пояснил автор проекта.

Предоставлено Институтом пространственного планирования РТ

Финансирование первого этапа оценивается примерно в 4 млрд рублей. Причем, как уточнил директор института, речь идет не только о бюджетных вложениях, но и о коммерческих инвестициях. С потенциальными инвесторами уже проведены переговоры, идея их заинтересовала. Планируется подготовить отдельные лоты, чтобы бизнес мог участвовать в создании объектов. Площадь самого парка составит 15,4 гектара, значительная часть из которых отведена под парковую зону.

Путешествие во времени и пространстве

Концепция этнопарка – полифункциональная рекреационная зона нового формата. Григорьев пояснил, что проект важно не воспринимать как «деревню» – это некий образ татарской казанской слободы, отражающий превращение Казани из села в город. В истории столицы таких слобод было достаточно много: Адмиралтейская, Ягодная, Суконная – территории, которые постепенно меняли облик от сельских домиков до полноценной городской застройки.

Парк задуман как мультикультурный и многонациональный объект, посвященный не только татарскому народу, но и всем народностям, проживающим в республике, – русским, чувашам, марийцам и другим. Всего планируют представить порядка десяти национальностей, исторически населяющих территорию Татарстана.

Предоставлено Институтом пространственного планирования РТ

Проект станет неким путешествием во времени. В одном конце парка разместится сельский ландшафт с деревенскими домиками, а при перемещении в другой конец посетители будут попадать в городскую застройку, состоящую из копий исчезнувших зданий Казани. Таким образом, зонирование будет идти и по времени – по эволюции застройки, и по этническому принципу.

На территории появятся небольшие музеи и выставочные залы, объекты общепита, пространства для знакомства с ремеслами народов республики. Особое внимание уделят сохранению исторического наследия. Деревенские домики, которые находятся в плохом состоянии и практически исчезают, планируют свозить на территорию парка из разных деревень, реставрировать и восстанавливать. Городскую часть наполнят воссозданной утраченной застройкой Казани.

Ирада Аюпова назвала Адмиралтейскую слободу одним из интереснейших и уникальных пространств Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня запрос от населения на пространства для семейного досуга»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова назвала Адмиралтейскую слободу одним из интереснейших и уникальных пространств Казани. Она напомнила, что территория давно находилась в «творческом поиске»: ранее предлагались идеи создания музея Адмиралтейства к юбилею Петра Первого и другие проекты. Однако концепция этнопарка, по ее мнению, оказалась наиболее удачной.

«Сегодня запрос со стороны населения – это формирование пространств для семейного досуга. Представленная концепция сочетает высокий уровень инфраструктурного обеспечения – кафе, сувенирные магазины – и насыщенность культурными активностями. Это знакомство с историей родного края, с ремесленной культурой», – сказала она в беседе с «Татар-информом».

Министр обратила внимание, что подобные проекты сегодня появляются во многих городах России и за рубежом.

Предоставлено Институтом пространственного планирования РТ

«Мы знакомились с опытом создания таких проектов и в центральной европейской части России, по маршруту Золотого кольца, там много этнографических комплексов. И в Сибири есть аналоги. За рубежом это традиционные восточные базары, которые сохраняют историческую среду. В Китае есть большое количество кварталов, сохраняющих этнокультурную традицию», – привела примеры министр.

По ее словам, этнопарк идет в ногу со временем, отвечая на запрос людей на тактильное восприятие мира.

«В нашем мире большого наличия виртуального предложения у людей появился запрос на переход к тактильному ощущению мира, к ощущению мира на кончиках пальцев. Для детей это хорошая история с точки зрения развития мелкой моторики и сохранения тех укладов, которые сегодня быстро утрачиваются», – пояснила Аюпова.

Событийное наполнение

Этнопарк должен стать и местом проведения больших событий – праздников, фестивалей и концертов. По словам Григорьева, зимой будут работать санные трассы, летом – катание на лошадях и прогулочные маршруты на лодках по старому руслу Казанки. Также ИПП планирует воссоздать маршрут исторической казанской конки.

«Недавно мы встречались с руководителями нескольких татарстанских землячеств. Все готовы принять активное участие и очень ждут такой объект», – добавил Григорьев.

Свою роль в проекте сыграет Министерство культуры. Аюпова пояснила, что ведомство будет отвечать за событийное наполнение и творческую составляющую.

Предоставлено Институтом пространственного планирования РТ

«У нас есть коллективы – фольклорные, обрядовая культура. Есть ремесленники, которых мы будем приглашать для организации мастер-классов. Это пространство будет работать в том числе в увязке с ЦУМом, Центром уникального мастерства. Там много направлений, надо утвердить окончательно концепцию и дальше двигаться по программной деятельности», – рассказала министр.

По ее словам, планируются презентации мастеров, детские игры и площадки. При этом конкретные предложения по наполнению пока находятся в стадии разработки – их начнут обсуждать после утверждения концепции.

Одним из ключевых условий при создании парка стало сохранение историко-культурного окружения. Разработчики учли интересы расположенного поблизости Зилантова монастыря – в проекте не предусмотрены шумные аттракционы и развлекательные объекты, способные нарушить спокойствие территории.

Предоставлено Институтом пространственного планирования РТ

Преображение Адмиралтейской слободы

Строительство этнопарка станет новым шагом на пути к масштабному преображению всей Адмиралтейской слободы. Еще в августе 2025 года глава администрации Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков во время лектория в саду Рыбака заверял, что район в ближайшие годы ожидают крупные изменения.

Участки, где ранее располагались сгоревший торговый центр «Адмирал» и завод «Сантехприбор», будут застроены современными жилыми комплексами. Также, как отметил Жаворонков, в планах предусмотрено благоустройство прибрежной зоны.

При этом он заверил, что изменения будут проходить с сохранением исторического облика района, а интеграция новых жителей будет осуществляться через культурные инициативы.

На встрече также обсуждали перспективы строительства Соборной мечети, возможные решения по территории у Макарьевской церкви и планы капитального ремонта ветхого жилфонда. Жаворонков подчеркнул, что реализация этих задач потребует системного и поэтапного подхода.

Кроме того, в июне прошлого года Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили макет застройки квартала на улице Мало-Московская в Адмиралтейской слободе. Проект получил положительное заключение.