Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казанском Богородицком соборе выступили детские хоровые коллективы из разных городов
Сегодня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря состоялся концерт духовной музыки. Мероприятие посвящено 135-летию со дня рождения русского дирижера и педагога Александра Свешникова. Собор стал площадкой хорового круиз-фестиваля «Александр Свешников».
Стоит отметить, что данный круиз-фестиваль проводится второй раз. Первый фестиваль, проведенный в июне, проходил по маршруту Ярославль – Нижний Новгород и включал выступления только взрослых хоровых коллективов.
Круиз-фестиваль продлился три дня. Сначала ребята выступили в Нижнем Новгороде, затем посетили Чебоксары, сегодня были в Свияжске и решили завершить тур в Казани.
На мероприятии выступил детский хор студии «Юные Александровцы» академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и детский хор «Рассвет» детской музыкальной хоровой школы «ВЕСНА» имени А.С.Пономарева. Кроме того, перед зрителями выступил образцовый концертный хор студии «Юность» из города Люберцы и казанский камерный хор «Преображение».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»