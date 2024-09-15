В Казанском Богородицком соборе выступили детские хоровые коллективы из разных городов

Сегодня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря состоялся концерт духовной музыки. Мероприятие посвящено 135-летию со дня рождения русского дирижера и педагога Александра Свешникова. Собор стал площадкой хорового круиз-фестиваля «Александр Свешников».

Фото: Пресс-служба митрополии Татарстана

Стоит отметить, что данный круиз-фестиваль проводится второй раз. Первый фестиваль, проведенный в июне, проходил по маршруту Ярославль – Нижний Новгород и включал выступления только взрослых хоровых коллективов.

Круиз-фестиваль продлился три дня. Сначала ребята выступили в Нижнем Новгороде, затем посетили Чебоксары, сегодня были в Свияжске и решили завершить тур в Казани.

Фото: Пресс-служба митрополии Татарстана

На мероприятии выступил детский хор студии «Юные Александровцы» академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и детский хор «Рассвет» детской музыкальной хоровой школы «ВЕСНА» имени А.С.Пономарева. Кроме того, перед зрителями выступил образцовый концертный хор студии «Юность» из города Люберцы и казанский камерный хор «Преображение».