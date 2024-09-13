В Казанском Богородицком соборе выступят хоры из разных городов страны

Собор Казанской иконы Божией Матери станет площадкой хорового круиз-фестиваля «Александр Свешников». В храме выступят хоровые коллективы, в том числе детские.

Мероприятие пройдет по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары – Свияжск - Казань. В этих городах выступят: детский хор студии «Юные Александровцы», Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, Образцовый концертный хор Хоровой студии «Юность», Московской области, Инклюзивный оркестр Татьяны Ореховой «Солнечные нотки» и многие другие.

Концерт круиз-фестиваля посвящен 135-летию со дня рождения народного артиста СССР Александра Свешникова.

В Казани концерт состоится 15 сентября в 13:00. Вход свободный.