news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 сентября 2024 12:34

В Казанском Богородицком соборе выступят хоры из разных городов страны

Скопировать ссылку

Собор Казанской иконы Божией Матери станет площадкой хорового круиз-фестиваля «Александр Свешников». В храме выступят хоровые коллективы, в том числе детские.

Мероприятие пройдет по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары – Свияжск - Казань. В этих городах выступят: детский хор студии «Юные Александровцы», Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, Образцовый концертный хор Хоровой студии «Юность», Московской области, Инклюзивный оркестр Татьяны Ореховой «Солнечные нотки» и многие другие.

Концерт круиз-фестиваля посвящен 135-летию со дня рождения народного артиста СССР Александра Свешникова.

В Казани концерт состоится 15 сентября в 13:00. Вход свободный.

#Религия #фестиваль #Казанский собор иконы Божией Матери
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100