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Происшествия 15 июня 2025 09:28

В аэропортах Нижнекамска и Казани введены временные ограничения

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

Напомним, что в 08.54 в аэропортах Казани и Нижнекамска МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА.

«Татар-информ» рассказывал, что с 6.26 в республике объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за этого могут возникнуть временные перебои с мобильным интернетом.

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