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В казанском аэропорту объяснили, что решение о посадке принимает командир экипажа
Пресс-секретарь аэропорта «Казань» прокомментировал информацию о том, что воздушная гавань закрыта из-за плохой погоды.
«На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорт осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа», – уточнил Адель Гатауллин.
Так, сегодня в 7.00 в аэропорту «Казань» приземлился рейс из Ахшабада, а в 10.50 этот борт вылетел по обратному маршруту.
Ранее мы сообщали, что министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов сообщил, что сегодня казанский аэропорт на вылет и влет закрыт.
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