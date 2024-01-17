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Руc Тат
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Происшествия 17 января 2024 11:56

В казанском аэропорту объяснили, что решение о посадке принимает командир экипажа

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Пресс-секретарь аэропорта «Казань» прокомментировал информацию о том, что воздушная гавань закрыта из-за плохой погоды.

«На данный момент посадка и вылет бортов в аэропорт осуществляется по фактической погоде. Решение принимает командир экипажа», – уточнил Адель Гатауллин.

Так, сегодня в 7.00 в аэропорту «Казань» приземлился рейс из Ахшабада, а в 10.50 этот борт вылетел по обратному маршруту.

Ранее мы сообщали, что министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов сообщил, что сегодня казанский аэропорт на вылет и влет закрыт.

#аэропорт Казань
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