Министр транспорта Татарстана: Из-за метели казанский аэропорт сегодня закрыт

Аэропорт сегодня закрыт на влет и на вылет. Об этом на заседании КЧС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

«Аэропорт у нас в Казани сегодня закрыт, коллеги примите это к сведению», – сказал он.