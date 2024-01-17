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Министр транспорта Татарстана: Из-за метели казанский аэропорт сегодня закрыт
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Аэропорт сегодня закрыт на влет и на вылет. Об этом на заседании КЧС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.
«Аэропорт у нас в Казани сегодня закрыт, коллеги примите это к сведению», – сказал он.
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