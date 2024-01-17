news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 17 января 2024 11:51

Министр транспорта Татарстана: Из-за метели казанский аэропорт сегодня закрыт

Скопировать ссылку

Аэропорт сегодня закрыт на влет и на вылет. Об этом на заседании КЧС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

«Аэропорт у нас в Казани сегодня закрыт, коллеги примите это к сведению», – сказал он.

#аэропорт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2