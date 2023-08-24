В Казанской Ратуше жителям столицы Татарстана вручили республиканские и городские награды

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На XXIV сессии Казгордумы IV созыва состоялось награждение отличившихся жителей Казани, внесших значительный вклад в развитие столицы. Республиканские и городские награды сегодня вручил мэр Ильсур Метшин.

Медалью «За доблестный труд» награждена начальник Отдела прогнозирования и индикативного управления Комитета экономического развития Аппарата исполкома Лариса Брыкалина.

Медаль «За доблестный труд» также вручена председателю первичной профсоюзной организации администрации Советского района Казани Вере Никулиной и директору ООО «Ошель» Марату Шайхутдинову.

Заслуженным врачом Татарстана стала врач-дезинфектолог Дезинфекционной станции Казани Дания Шакирова, заслуженным работником ЖКХ РТ — начальник участка «Горлесопарк» «Горводзеленхоза» Дамир Шарафиев.

Звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения РТ» присуждено директору столовой №1 Департамента продовольствия и социального питания Казани Марине Лаврентьевой. Начальнику Финансового управления исполкома Казани Татьяне Хайруллиной присвоили звание заслуженного экономиста республики.

Знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» награжден заместитель директора ООО «Фирма «Агора-Трейд» Сергей Кузнецов. Преподаватель математики гимназии №19 Приволжского района Марина Кузина и руководитель Аппарата администрации Вахитовского и Приволжского районов Танзиля Ракова награждены знаком отличия «За безупречную службу Казани».

Почетные грамоты Казани вручили замначальника отдела по обеспечению исполнения полномочий руководителя исполкома Нелле Салимовой, заведующей отделением медицинской реабилитации Горбольницы №7 Эльмире Хусаиновой, исполнительному директору ООО «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву и Гульгене Якуповой.

За плодотворный труд Благодарностью мэра Казани поощрен замначальника Управления по обеспечению деятельности мэра и Казгордумы — начальник отдела по работе с постоянными комиссиями Ирек Ахметзянов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что президент БК «УНИКС» Евгений Богачев стал почетным гражданином города Казани.