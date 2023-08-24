Президент БК «УНИКС» Евгений Богачев стал почетным гражданином города Казани

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Евгений Богачев — бывший глава Нацбанка Республики Татарстан и действующий президент баскетбольного клуба «УНИКС» — стал почетным гражданином города Казани. О присуждении звания на XXIV сессии Казанской городской Думы четвертого созыва объявил градоначальник Ильсур Метшин.

Спикер напомнил, что в 1993-м Евгений Богачев возглавил Национальный банк РТ, оставаясь его председателем до 2014 года.

«За 20 лет работы в должности Евгений Борисович проводил большую работу по совершенствованию банковской системы республики и решению социальных вопросов республики», — отметил Метшин.

В 1998 году Евгений Богачев возглавил БК «УНИКС». Как отметил градоначальник, с приходом Богачева баскетбол стал одним из самых популярных видов спорта. А в 2003 году в Казани возведен крупнейший в России специализированный спорткомплекс «Баскет-холл». В этом году «УНИКС» стал чемпионом России.

Отметим, основаниями для присвоения звания являются выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие города, восстановление и сохранение его историко-архитектурного облика, строительство зданий и сооружений.

Напомним, звание «Почетный гражданин Казани» присваивается решением Казанского городской Думы в преддверии празднования Дня города. Лицу, удостоенному звания почетного гражданина, вручается грамота, удостоверение, знак на ленте и его уменьшенная нагрудная копия.