В казанском ТЦ «Мега» закроется пункт вакцинации

Завершает свою работу еще один пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«С завтрашнего дня прививочный пункт в торговом центре ‘’Мега’’ закрывается», – уточнили в горздраве.

Напомним, что в последнее время медики работали в торговом центре с 8.00 до 20.00. Однако с середины октября до середины декабря 2021 года пункт вакцинации был круглосуточным.