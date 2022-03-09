news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
9 марта 2022  11:56
Эвелина Киселёва

В казанском ТЦ «Мега» закроется пункт вакцинации

news_top_970_100

Завершает свою работу еще один пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«С завтрашнего дня прививочный пункт в торговом центре ‘’Мега’’ закрывается», – уточнили в горздраве.

Напомним, что в последнее время медики работали в торговом центре с 8.00 до 20.00. Однако с середины октября до середины декабря 2021 года пункт вакцинации был круглосуточным

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное