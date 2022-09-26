В казанской гимназии школьников обучают ведению агробизнеса по программе «Фермер 2.0»

В гимназии №33 Казани реализуют программу «Фермер 2.0». Проект для юных фермеров разработан в рамках госпрограммы профориентации детей с раннего возраста. На уроках применяется уникальная технология обучения школьников основам предпринимательства.

«Дети приобретут знания и навыки успешного ведения агробизнеса, практические знания в продажах и маркетинге, а также в растениеводстве, ландшафтном дизайне и прикладном приусадебном творчестве», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

Программа рассчитана на учебный год и состоит из теоретической и практической частей. Так, с сентября на уроке робототехники школьники учатся конструированию электронных систем ухода за саженцами и пониманию работы автономных систем для выращивания растений.

Фото предоставлено пресс-службой Минобрнауки РТ

На уроках ботаники ученики обучаются всему циклу выращивания саженцев. Кроме того, на протяжении всего курса их учат азам инвестирования и финансовой грамотности. Все занятия проходят в игровой форме с применением элементов дополненной реальности.

Приобретенные знания учащиеся используются на практике: самостоятельно выращивают растения, заключают договоры на продажу саженцев с фермерами с помощью родителей. Кроме того, они выезжают в агропарки и фермерские хозяйства для лучшего понимания специфики сельского труда.

«Создание агроклассов является частью системы популяризации аграрного образования среди детей. Это позволяет обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, определиться с выбором будущей профессии, дает понимание товарно-денежных отношений и финансовой грамотности», — пояснили в министерстве.

Проект ранее был презентован Президенту Татарстана Рустаму Минниханову на праздничном мероприятии в честь столетия Казанского государственного аграрного университета.