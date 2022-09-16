Рустам Минниханов открыл после капремонта общежитие КГАУ, где жил в студенческие годы

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии студенческого общежития Казанского государственного аграрного университета после капитального ремонта. Руководитель республики проживал здесь в юности, когда был студентом этого вуза.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пять лет я здесь жил, когда учился. Занятия в основном проходили в здании на улице Карла Маркса. Самые крутые студенты проживали в этом первом комплексе», — поделился воспоминаниями Минниханов.

Дом студента аграрного университета включает два благоустроенных корпуса площадью более 9 тыс. кв. метров. Здесь будут проживать 800 учащихся.

«Было желание что-то сделать к столетию образовательной организации. И вот получилось такое красивое здание, узнать сложно. Внешний облик очень достойный», — сказал Президент РТ.

Он пожелал студентам успехов в учебе и заверил, что агропромышленная образовательная система республики будет и дальше поддерживаться.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению генерального директора Ассоциации аграрных вузов России Виктора Бердышева, то, что делается в Татарстане, — «большой пример для всех руководителей регионов в том, как надо поступать и относиться к аграрному вузу». «Эту замечательную территорию я помню с 1992 года, когда приезжал сюда в первый раз. Здесь всё преобразилось», — заметил он.

Ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев добавил, что ремонт здания был проведен в короткие сроки и выполнен качественно. Здесь будут проживать студенты всех факультетов.

«Сегодня у нас двойной праздник — мы отмечаем столетие вуза и открываем наше прекрасное общежитие после капремонта. Мы получили прекрасное здание. Его даже нельзя назвать общежитием, это дом студентов. Созданы прекрасные условия для проживания», — отметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мероприятии также приняли участие глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров, руководитель Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Казанский государственный аграрный университет — правопреемник Казанского института сельского хозяйства и лесоводства, созданного в 1922 году. За сто лет своего существования КГАУ подготовил около 40 тыс. специалистов для сельского и лесного хозяйства — агрономов, инженеров-механиков, экономистов, бухгалтеров, инженеров лесного дела и так далее. Более 80% абитуриентов вуза — из сельской местности, поступают они в том числе и по целевому заказу.



Сегодня в вузе обучаются свыше 4,6 тыс. студентов и аспирантов, из которых 120 являются иностранными гражданами.



Выпускниками университета является более половины руководящих работников Татарстана, глав и сотрудников администраций районов республики, директоров крупных агрохолдингов. Помимо Рустама Минниханова, здесь обучались первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и многие другие.



В этом году Министерство сельского хозяйства России сформировало очередной рейтинг аграрных вузов, в котором КГАУ занял 13-е место среди 54 университетов России.