По просьбе верующих в Казанской епархии начали круглосуточно читать Псалтырь

По инициативе верующих в Казанской епархии начали круглосуточно читать Псалтырь. Неусыпаемую Псалтирь читают в Казанском Богородицком монастыре, в храме Сергия Радонежского на улице Япеева в Казани и в храме Смоленской иконы Богородицы в селе Соловцово Выскогорского района.

Фото: © Александр Ермолин

«Такая практика существует в некоторых монастырях и храмах. Неусыпаемая Псалтирь – это неотъемлемая часть духовной жизнь каждого человека. Псалтирь включает в себя всю гамму чувств – и радость, и веселье, и скорбь, и печаль, и тоску о Боге. Не случайно Псалтирь является частью православного Богослужения – это прекрасный ветхозаветный текст, который полностью пронизывает собой все Богослужение», – рассказал настоятель храма в Соловцово, руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Одна из чтецов, жительница Казани по имени София, рассказала, что в начале лета она побывала в Цивильске, где читают Неусыпаемкю Псалтирь для мирян.

«Мы с подругой подключились к чтению, и нас это очень вдохновило. Когда вернулись в Казань, то узнали, что такой практики здесь нет, и решили предложить ее нашему митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу. Он благословил нас, дал разрешение читать в трех храмах», – рассказала София.

Фото: © Александр Ермолин

Вместе с женщиной к делу подключились и другие верующие. В общей сложности набралось порядка 350 человек. В каждом храме чтецы разделили чтение на восемь смен. Таким образом, каждый человек читает псалмы по три часа.

В некоторых храмах чтение не останавливается по нескольку дней, а где-то читают раз в неделю.