День Смоленской иконы Богоматери в Соловцово: полувековая история храма и новое рождение

Сегодня, 10 августа, православные отмечают День Смоленской иконы Божией Матери. В честь этого образа в Татарстане освящено несколько храмов, в том числе и церковь в селе Соловцово Высокогорского района. Сегодня там прошел престольный праздник, который посетили несколько десятков верующих – не только жители села, но и те, для кого это место является родовым гнездом.

Смоленская икона Божией Матери, именуемая как «одигитрия», в переводе с греческого означает «путеводительница». Согласно преданию, икона была написана святым евангелистом Лукой. Святыня находилась в Византии до 1046 года, после чего была принесена на Русь князем Владимиром Мономахом. Икону разместили в смоленском храме Успения Пресвятой Богородицы. Она считалась заступницей города, к образу приходили молиться воины.

«Одигитрия» помогала во времена татаро-монгольского нашествия, а также при битве с Наполеоном. Считается, после молебна перед этим образом исцеляются глазные болезни, а незамужние девушки находят достойного спутника жизни. Те, кто уже обрел свою вторую половинку, молятся образу о детях.

Храм в селе появился еще 500 лет назад, однако изначально обитель здесь была деревянной. В 1735 году помещик Мельгунов построил каменную церковь с двумя приделами – один освящен в честь Николая Чудотворца, другой в честь Смоленского образа.

В 1937 году, во время гонений на Церковь, храм закрылся. Долгие годы его использовали как склад, а затем и вовсе пустовал. В 2015 году предприниматель из Лаишевского района Роман Тарасов взялся за восстановление храма. Придел Смоленской иконы почти полностью готов, а вот вторую часть церкви только начали реставрировать.

За это время здесь сменилось четыре священника – сейчас здесь настоятелем является иерей Александр Ермолин.

«Сегодня у нас большой праздник. 49 человек пришли причаститься – для меня это большая радость, потому что храм, в первую очередь – это люди. Когда верующие участвуют в Богослужении, они ощущают себя причастными к Церкви. Когда люди приходят в храм, исповедаются и причащаются – это и есть подлинная духовная жизнь. Я рад, что с каждым годом в этом храме становится все больше и больше людей. Он становится центром притяжения», – поделился настоятель.

Праздник начался с праздничного Всенощного бдения, совершенного накануне вечером, а утром продолжился торжественной литургией. После верующие отправились в крестный ход вокруг храма. Прежде чем вернуться, участники шествия зашли во вторую часть церкви, где еще идет восстановление.

Сейчас в храме расписаны стены, установлены новые окна, но тем не менее, кирпичики на древних стенах осыпаются, ступени, ведущие к колокольне, наполовину разрушены – еще много работы предстоит, чтобы сохранить это святое место, поэтому ведется активный сбор средств на восстановление.

Коренная жительница села Соловцово Галина Кулакова поделилась, что в юности уехала в Казань и вот уже 30 лет как вернулась на малую Родину.

«Мой прадед был старостой в селе, когда церковь закрывали, он спас алтарный крест, хранил у себя дома. Духовная жизнь здесь никогда не останавливалась – бабушки ходили крестным ходом вокруг села, брали этот крест спасенный и статую Николая Чудотворца, которую тоже спасли. И крест, и статуя сейчас стоят в храме, их отреставрировали», — рассказывает Галина.

Из реликвий сохранился и колокол, на котором осталась дыра от пули. Его повесили у входа как исторический артефакт. Каждый желающий может в него позвонить.

Также, как и прадед, женщина стала старостой села. Она интересуется историей родного места и часто общается со старожилами, расспрашивая их о селе.

«Они говорили, что в День Смоленской иконы, батюшка их благословлял пропустить праздник и идти жать, работать. Понимал, что в этот период очень много работы», – поделилась она.

Когда храм закрыли, вспоминает она, здесь хранили зерно, но уже ближе к 90-м годам стали хранить удобрения – едкие вещества окончательно подкосили обитель.

«У входа находилась икона, написанная прямо на камне. Видимо от того, что здесь хранились едкие вещества, краску разъело», – рассказывает Галина Кулакова.

В детстве, вспоминает староста села, дети часто играли у заброшенного храма. Находится он на возвышенности, поэтому снег здесь таял всегда быстрее.

«Мы понимали, что это место непростое, поэтому ничего тут не ломали. Даже наоборот, убирались», – говорит она.

Село назвали в честь барской семьи, которая когда-то жила здесь. Сохранился даже небольшой мост и купальная яма барыни – искусственный водоем с мраморными ступенями.

Чуть выше, за кладбищем, есть особое место – городище. Существует поверье, что там закопан клад Пугачева. Правда, найти его пока никому не удалось. Славится село и своим озером, в котором обитает семья белых лебедей.