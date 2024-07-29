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В казанской «Ак Барс Арене» проведут капремонт более чем за 70 млн рублей
Капитальный ремонт планируют провести в «Ак Барс Арене» в Казани и спортивной школе по хоккею «Ледок» в Нурлатском районе. На работы направят почти 135 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
На футбольном стадионе в Казани до 1 декабря проведут комплекс строительно-монтажных и прочих работ. Стоимость контракта составит 75 млн рублей.
На обновление спортшколы в Нурлате выделено почти 60 млн рублей. Здесь проведут строительные работы, благоустройство и озеленение, работы на вентиляции, государственную экспертизу.
Проведение ремонта на спортивных объектах профинансируют из бюджета Татарстана, заказчиком выступает ГИСУ РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на стадионе «Рубина» за 700 млн рублей построят Центр развития футбола.
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