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В казанских поликлиниках дежурные врачи будут работать до 12 ночи
Казанские поликлиники увеличат время работы из-за большого числа пациентов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«В связи с подъемом заболеваемости, в Казани, с понедельника вызовы врача терапевта и педиатра на дом будут приниматься в поликлиниках до 21.00», – отметили в горздраве.
Выезжать на вызовы медики будут до 22.00. В свою очередь дежурные терапевты и педиатры будут работать в поликлиниках до 12 ночи.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в республике отправляют классы на карантин, а поликлиники перегружены.
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