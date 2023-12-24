В казанских поликлиниках дежурные врачи будут работать до 12 ночи

Казанские поликлиники увеличат время работы из-за большого числа пациентов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«В связи с подъемом заболеваемости, в Казани, с понедельника вызовы врача терапевта и педиатра на дом будут приниматься в поликлиниках до 21.00», – отметили в горздраве.

Выезжать на вызовы медики будут до 22.00. В свою очередь дежурные терапевты и педиатры будут работать в поликлиниках до 12 ночи.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в республике отправляют классы на карантин, а поликлиники перегружены.