В казанских парках в День памяти скорби завершится акция «Красная гвоздика»

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в трех казанских парках завершится федеральная акция «Красная гвоздика». Жители и гости Казани могут присоединиться к акции на улице Баумана, в парке им. Горького, парках Победы и Урицкого с 14.00 до 18.00. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель председателя регионального отделения «Волонтеры Победы» в Республике Татарстан Фаина Гринь.

Федеральная акция стартовала 1 мая. Ее цель — сбор средств на оказание медицинской помощи ветеранам.

Принять участие может любой желающий — для этого необходимо купить значок в виде красной гвоздики онлайн, в сетевых магазинах, а также на улицах и парках города у волонтеров, где эпидемиологическая обстановка позволяет реализовывать акцию, соблюдая все меры осторожности. Для приобретения значка «Красная гвоздика» в онлайн формате можно воспользоваться индивидуальной ссылкой региона.

Все средства от продажи и распространения значка поступят ветеранам, нуждающимся в медицинском лечении, лекарствах, сложных операциях, реабилитации.

Волонтеры Победы Республики Татарстан с 2018 года поддерживают акцию и за два года ее реализации оказали помощь ветеранам из Татарстана в размере более чем 2,5 млн рублей. В 2019 году приняло участие 22 муниципальных образования, в 2020 году — 17. Помощь была оказана 17 ветеранам. Более 674 млн рублей были направлены на оказание помощи ветеранам и учреждениям социальной и медицинской сферы по всей России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани пронесли «Свечу памяти» от парка Горького до парка Победы в День памяти и скорби.

Кроме того, в 11.30 в парке Победы в мемориальном возложении цветов и минуте молчания примут участие представители министерств и ведомств Татарстана, активисты патриотических движений, студенты, школьники, курсанты училищ. Соучастниками мемориального мероприятия могут стать также жители и гости столицы.