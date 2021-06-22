Казанцы пронесли «Свечу памяти» от парка Горького до парка Победы в День памяти и скорби

В акции приняли участие поисковые отряды, представители движения «Волонтеры Победы» и пограничники. Чтобы почтить память жертв Великой Отечественной Войны они зажгли множество свечей и совершили с ними марш-бросок по мосту Миллениум.

Две организованные колонны поисковиков и волонтеров на рассвете трагически памятного дня, 22 июня, преодолели расстояние от центра города по мосту Миллениум до Мемориала памяти героев Великой Отечественной Войны за 1,5 часа.

В рядах шествующих – поисковики молодежных общественных организаций «Отечество» и «Курс» и члены Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Участвую в этой акции уже шесть лет. А началось все с того, что в Энергоуниверситета не было поискового отряда, я сама его создала. Мы начинали с двух человек, сейчас нас 21. Все прадеды у меня воевали, один, Егоров Николай Петрович, вернулся. Он был топографом, создавал карты в тылу врага, воевал на Волховском фронте в городе Любани. Отдавая дань его памяти я и пришла в поисковое движение. А сегодня я здесь, чтобы почтить память тех, кто погиб за наши жизни», - рассказала командир поискового отряда Казанского государственного энергетического университета Елизавета Наумова.

Колонны стартовали от стеллы в парке Горького около 2:30 ночи, к парку Победы добрались ближе к 4 утра. Здесь возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память павших воинов и мирных жителей, жизни которых унесла война продолжительностью 1418 дней. По количеству дней военных действий волонтеры зажгли столько же свечей.

«Изначально это было не такое официальное мероприятие. Ребята из поисковых отрядов собирались и сами потихонечку шли в парк Победы. Пешком, тихо, несём свечи как символ вечного огня. В других городах «Свеча памяти» проводится немного в другом формате», - пояснила представитель пресс-службы Регионального общественного молодежного объединения (РОМО) «Отечество» РТ Джамиля Лукманова.

В столице Татарстана акция «Свеча памяти» проводится с 2004-2005 года, причем именно в формате предрассветного марша-броска от первого в городе вечного огня к более позднему парку в честь воинов Великой Отечественной Войны. Мемориальное шествие состоялось и в прошлом году, хотя из-за жёстких пандемийных ограничений количество его участников было сильно сокращено, а время проведения перенесено на утро. В других российских городах акция «Свеча памяти» также проходит в ночь с 21 на 22 июня, участники зажигают свечи в честь погибших на городских площадях и около музеев и мемориалов, посвященных Великой Отечественной Войне. Акция в этом году прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, а также, например, в Ташкенте.

Традиционно к «Свече памяти» присоединяются представители пограничных войск – служащие этого рода войск первыми столкнулись с немецкой армией, атаковавший без объявления войны 22 июня 1941 года границы СССР с запада - от Чёрного до Балтийского моря. Сейчас эта дата – День памяти и скорби о 27 миллионах человек, погибших за время Великой Отечественной Войны.

«Акция “Свеча памяти“ проходит по всей России, и везде пограничники в 4 утра приходят принять в ней участие. Очень приятно, что и молодежь не спит, участвует в этой ней. А мы сейчас выдвигаемся к памятнику пограничникам Татарстана на улице Комарова и там тоже возложим цветы», - сказал председатель Содружества пограничников РТ Альберт Сулейманов.

Присоединиться к акции «Свеча памяти» организаторы приглашали всех желающих. И к финальной точке мемориального шествия в парке Победы пришл многие казанцы. Среди них бывший пограничник Владимир Галицын.

«Я служил на китайской границе, узнал об этом мероприятии и не мог не прийти в такой день. Один фильм “Брестская крепость“ – мурашки по телу: то, что там показано, и что на самом деле это было, трудно сопоставить с реальностью. Мне приятно сегодня видеть здесь пограничников в военных фуражках. Я и сына поднял с утра пораньше, и двоих его друзей взяли с собой. Война – это было такое тяжёлое время, но не зря этот парк назвали парк Победы – мы победили и это будет всегда – мы всегда будем первыми и самыми сильными», - заявил он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Сегодня же в память о трагических событиях 1941-1945 годов татарстанцев призывают зажечь виртуальные свечи на сайте день памяти.рф. А в 11:30 в парке Победы в мемориальном возложении цветов и минуте молчания примут участие представители министерств и ведомств Татарстана, активисты патриотических движений, студенты, школьники, курсанты училищ. Соучастниками мемориального мероприятия могут стать также жители и гости столицы.