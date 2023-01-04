В казанских парках пройдут детские спектакли и мастер-класс по фигурному катанию

Сегодня в парках и скверах Казани горожан ждут развлекательные мероприятия, в том числе – детские спектакли с участием Деда Мороза и Снегурочки. Начнется марафон мероприятий с мастер-класса для детей по фигурному катанию, который пройдет в парке «Черное озеро», начало – в 14.00.

В 15.00 в парке «Континент» покажут детский спектакль «Кощей против Нового года», сообщает пресс-служба городской мэрии. Еще один детский спектакль – «Эмоции Деда Мороза» – представят в 16.00 в сквере филармонии.

В это же время представление начнется во дворе Присутственных мест Казанского Кремля вблизи арт-объекта «Луна». Спектакль будут переводить на жестовый язык.

В сквере по ул.Мира в Дербышках в 16.00 можно будет увидеть постановку «Чемодан чудес», в это же время развлекать праздничной программой будут гостей парка «Крылья Советов» и сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ.

Завершится день спектаклем «Времена года» в парке им.Тинчурина, начало – в 17.00.

Напомним, всего в новогодние каникулы в Казани проведут более сотни бесплатных мероприятий на 19 общественных площадках.