Цирк, коньки и прорубь на Лебяжьем: в Казани проведут больше сотни новогодних мероприятий

В предстоящие новогодние каникулы жителей и гостей Казани ожидает насыщенная развлекательная программа – в городе проведут 11 бесплатных мероприятий на 19 общественных площадках. Новогодние елки откроются в 13 парках, рассказала на деловом понедельнике руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«События новогодней программы в парках стартуют уже 16 декабря и продлятся до середины января. Все мероприятия будут бесплатными», – подчеркнула Латыпова.

По ее словам, в течение этого времени все желающие смогут прийти на семейную фотосессию, научиться катанию на коньках, увидеть цирковые выступления, изучить зимние пейзажи на озере Лебяжье, окунуться в холодную прорубь и встретить Новый год на катке.

«В этом году праздничная иллюминация появится на территории 19 парков, а 13 из них украсят праздничные ели», – заключила докладчица.

Напомним, в этом году впервые проведут новогоднюю елку в Казанском Кремле – на нее пригласят детей мобилизованных, учащихся в 1-4 классах. Кроме того, традиционно елку для детей проведут на «Татнефть Арене». На нее, в том числе, пригласят детей участников спецоперации постарше.