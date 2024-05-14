В казанских Дербышках появится современная игровая площадка для детей

До конца 2024-го в парке по ул. Мира в Дербышках хотят обустроить современный игровой комплекс. Старые «аттракционы» на детских площадках заменят и в парках «Крылья Советов», им. Горького, «Сосновая роща», на бульваре «Ак чәчәкләр, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Как рассказала руководитель дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова, часть оборудования обновят и в парках «Континент». Также в «Комсомольце», на бульваре по ул. Фучика и в Горкинско-Ометьевском лесу восстановят качели-гнезда.

Латыпова добавила, что до 1 июня в парках «Крылья Советов», «Сосновая роща», им. Тинчурина, у ДК им. Саид-Галиева, «Черное озеро», в парке Победы и на набережной озера Кабан отремонтируют туалеты. Еще новые туалетные модули появятся в Лядском саду, сквере им. Аксенова, парке у театра кукол «Экият», Ленинском садике и у Центра семьи Казан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вдоль стен Казанского Кремля обновят дорожку, установят новые урны, скамейки и многое другое. Ремонтные работы там идут с конца апреля, а завершить благоустройство хотят в июне.