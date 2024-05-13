Вдоль Казанского Кремля обновят дорожку, установят новые урны и скамейки

В Казани вдоль Кремля на площади более 6 тыс. кв. метров уложат новое покрытие, а вдоль дорожек установят 13 новых урн и 20 скамеек. Сейчас рабочие завершают демонтаж старой брусчатки. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии. Ранее на ремонтные работы около одной из главных достопримечательностей города обратил внимание журналист редакции.

В мэрии уточнили, что также отремонтируют и два небольших лестничных спуска до входа на станцию метро, заменят все освещение (более 100 светильников и 50 прожекторов). Сейчас рабочие уже демонтируют старые опоры и параллельно устанавливают новые.

«Для комфортных прогулок гостей и жителей города проведут реконструкцию туалетного модуля. Фактически строится новый объект с нуля. Туалет площадью 35,3 кв. м будет иметь отдельное помещение для маломобильных жителей, женский и мужской блок, а также техническое помещение. Там установили каркас и ведется обшивка», — рассказали в пресс-службе.

Важной частью всей территории станет озеленение.

«Большая часть работы уже проделана, в конечном итоге будет высажено почти 4 тыс. кустарников, появятся новые многолетники. Также уложат 31 тысячу кв. метров рулонного газона. Для этого сейчас готовится почва. А чтобы содержать все это в достойном виде, отремонтируют систему полива, это порядка 28 тыс. кв. метров. Уже начата и эта работа», — поделились в мэрии.

Отмечается, что благоустраивать участок начали в начале апреля. На сегодня работы выполнены на 30%. Завершить благоустройство территории планируется в июне.

«Этот ремонт является частью больших работ в рамках подготовки городской инфраструктуры к мероприятиям саммита БРИКС», — добавили в пресс-службе.