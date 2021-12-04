В казанский зоопарк «Река Замбези» из Москвы прибыл новый самец гориллы

Новый обитатель появился сегодня в казанском зоопарке «Река Замбези» — из Москвы в столицу Татарстана привезли самца гориллы по имени Квабена. В настоящее время примат помещен на 30-дневный карантин для исключения контакта с посетителями или другими животными.

После месячной изоляции Квабену подселят к другой горилле — самцу Нгуву. Он прибыл в казанский зоопарк из Испании 12 ноября.

Знакомство двух приматов будет проходить постепенно. Сначала их общение будет проходить через решетку. «Потом приедут специалисты из Москвы, и уже вместе с ними мы будем „соединять“ горилл», — рассказала порталу мэрии Казани заведующая отделом «Экзотариум» Казанского зооботсада Татьяна Ганибаева.

Собеседница издания отметила, что процесс адаптации довольно сложен. Присутствие специалистов, которые работали с Квабеной ранее в Москве, необходимо, так как неизвестно, как поведут себя приматы.