Казанский зоопарк объявил о введении с 15 ноября QR-кодов для посетителей

Казанский зоопарк с 15 ноября будет допускать совершеннолетних посетителей на территорию «Африка. Река Замбези» (новая часть зоопарка) по QR-кодам. Об этом администрация зооботсада предупредила желающих посмотреть на экзотических животных на своих страницах в соцсетях.

«Дорогие гости! Вынуждены сообщить, что с 15 ноября 2021 года вход в Казанский зооботсад "Африка. Река Замбези" для лиц старше 18 лет только при наличии QR-кода. До 18 лет вход без кода», – сообщается в посте.

Введение QR-кодов для посетителей связано с тем, пояснили в зоопарке, что на зиму южные экзотические животные переведены из открытых вольеров в теплые крытые павильоны, а по постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 октября 2021 для предотвращения распространения коронавируса посещение замкнутых пространств разрешено только лицам, имеющим QR-код.

Историческая часть Казанского зоопарка, где расположен террариум и оранжерея, напомним, на зимний период закрыта для посетителей.