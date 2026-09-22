Пятый детеныш родился у мартышек Бразза в Казанском зооботсаду

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Детеныш мартышки Бразза родился в Казанском зооботсаду. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо, увидеть их можно в вольере на территории зооботсада, сообщили в пресс-службе учреждения.

Вес детеныша составляет около 500 граммов. Точную цифру специалисты пока назвать не могут, поскольку отрывать малыша от матери нельзя – это может травмировать и самку, и детеныша.

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В первый месяц жизни малыш большую часть времени проводит рядом с матерью, цепляясь лапками за ее шерсть. Сейчас он питается молоком и постепенно пробует взрослый рацион. Полностью перейти на него он сможет после шести месяцев.

Для мартышек Бразза Муфасы и Игоря это уже пятый детеныш. Троих старших передали в другие зоопарки: Леша живет в Карелии, а Илюша и Забава – в Новосибирске. Еще одна дочь, Лада, осталась в Казанском зооботсаду.

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Остальные члены семейства заботятся о новорожденном. Старшая самка Тало часто забирает малыша к себе, чтобы мать могла отдохнуть. Лада также помогает ухаживать за младшим: следует за ним и следит, чтобы он не упал и не отошел далеко от семьи.