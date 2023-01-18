В Казани женщина-инвалид с ребенком добилась вселения в квартиру через суд

Вахитовский суд Казани частично удовлетворил требование девушки-инвалида Светланы Бугровой, которая оказалась на улице из-за квартирного спора с братом, ее историю «Татар-информ» рассказывал в начале декабря.

Суд постановил признать приватизированную братом квартиру на Лево-Булачной муниципальной и вселить туда Светлану. Решение вступит в силу в течение 30 дней.

Юридический представитель Светланы Александр Гоголев рассказал агентству, что на этом разбирательства не закончатся.

«Мошенничество ее брата доказано. Все из-за того, что при подаче в 2020 году заявления об исключении Бугровой Светланы из договора соцнайма на квартиру на Лево-Булачной ее брат предоставил заведомо ложные сведения о якобы смене ею постоянного места жительства. Он приложил выписку из домовой книги с ее фиктивной регистрацией без фактического проживания на Гвардейской. Как только мы получим вступившее в силу решение, то приложим его к материалу полиции», – сообщил он.

По его словам, вселение в квартиру будет происходить против воли брата.

«В целях хотя бы временного отсутствия домашних конфликтов в присутствии малолетних детей Светланы будем добиваться осуждения брата», – дополнил представитель.

После разговора с представителем Светлана на радостную новость отреагировала эмоционально.

«Слава Богу, что все так закончилось», – сказала она.