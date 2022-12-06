«Он выставил меня на улицу»: в Казани женщина-инвалид с ребенком остались без жилья

Жительница Казани, инвалид Светлана Бугрова вместе с 9-летней дочерью вот-вот может оказаться на улице без крыши над головой. Женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что ее оставили без жилья незаконно. Сегодня суд выслушал свидетелей со стороны Светланы. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Светлана Бугрова вместе с 9-летней дочерью может оказаться на улице Фото: из личного архива Светланы Бугровой

Мать выписали из квартиры, дочери попали в интернаты

История глухонемой девушки Светланы Бугровой началась в 2006 году. Она жила вместе с матерью Ольгой, младшей сестрой и старшим братом в муниципальной квартире одного из домов на улице Лево-Булачной. Брат Светланы должен был уйти в армию, но, как рассказал юридический представитель Светланы, накануне призыва оформил опекунство над младшими сестрами и в армию не ушел. Позже одна из сестер попала в детский дом, другая – в интернат для детей-инвалидов.

В 2012 году брат Светланы съездил с матерью в паспортный стол, чтобы поменять ее паспорт. Женщина, как уверяет юридический представитель, получив документ, убрала его в шкаф и больше не видела.

«Изначально ко мне обратилась младшая сестра Светланы Бугровой с просьбой разобраться с тем, что ее мать сейчас официально не имеет места жительства. В 2006 году ее лишили родительских прав, а в 2012 году она снялась с регистрации в квартире на Лево-Булачной. При этом она утверждает, что никакого заявления об этом не писала. Я стал разбираться в этой ситуации», – рассказал представитель Светланы Бугровой Александр Гоголев.

По словам представителя, выяснилось, что из квартиры на Лево-Булачной женщина была выписана через несколько дней после смены паспорта в 2012 году. И только при повторной замене паспорта в 2019 году она узнала, что официально является бомжом. По словам Александра Гоголева, сын выписал из муниципальной квартиры мать, а потом младшую сестру. С ней, правда, удалось все решить мирно. По словам защитника, брат предложил ей купить комнату в общежитии, она согласилась. Когда выяснилось, что мать в буквальном смысле бомж, младшая дочь забрала ее к себе в общежитие.

«Доказать причастность сына к афере в суде Ольге не удалось. Мать семейства проиграла два суда, несмотря на то что ее старый паспорт с отметкой о снятии с регистрации нашелся на даче сына», – поделился представитель.

Женщина обратилась в суд, чтобы доказать, что ее оставили без жилья незаконно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Купил квартиру для сестры, а оформил на себя»

«Светлана Бугрова работала с братом в одном кафе, в этом заведении мужчина выдавал зарплату сотрудникам. Видеться с матерью и младшей сестрой он Светлане запретил, даже поставил в ее телефоне отслеживающую программу. Брат предложил Светлане купить ей с дочерью отдельную квартиру на улице Гвардейской, в ипотеку. Она согласилась и перевела ему на первый взнос 150 тысяч рублей со своей карты, мной это задокументированно. К тому же из 25 тысяч, которые зарабатывала Бугрова в кафе, около 20 тысяч рублей он забирал себе и отдавал ей лишь 5. Он говорил, что забирает деньги в счет ипотеки», – продолжил Александр Гоголев.

Казалось бы, все довольны, однако выяснилось, что документы на квартиру на Гвардейской брат оформил на себя. Светлана об этом ничего не знала. Она была уверена в том, что квартира принадлежит ей. На тот момент от своей доли в квартире на Лево-Булачной она не отказывалась. Брат с сестрой и ее дочерью продолжали жить вместе на этой квартире.

По словам юриста Светланы, после покупки квартиры на Гвардейской брат пошел в администрацию Вахитовского района и снял Светлану с регистрации в квартире на Лево-Булачной.

«Ее брат взял выписку о фиктивной регистрации. Фиктивной, потому что фактически Светлана по адресу на Гвардейской не проживала. Брат написал заявление о том, что у сестры есть другое место жительства, и отнес его в администрацию района. Ее выписали из договора соцнайма муниципальной квартиры на Лево-Булачной. Потом брат приватизировал эту квартиру единолично на себя. Когда Бугрова начала задавать вопросы о жилье на Гвардейской, будучи уверенной в том, что это ее квартира, оказалось, что места жительства у нее нет. Квартира была куплена на брата. А он одновременно получал деньги и с сестры, и с квартирантов, которые жили на Гвардейской около двух лет», – рассказал представитель.

Сегодня суд выслушал свидетелей со стороны Светланы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Суд постановил выселить Светлану с дочкой из квартиры»

«Мужчина заявил в суде, что его сестра вообще в кафе не работала больше года. Однако когда суд заинтересовался фактом невыплаченной заработной платы, мы смогли опровергнуть и эту ложь. В материалы дела приобщили переписки владельца кафе, Светланы Бугровой и ее брата, в которых в адрес Светланы в 2021 году направлялись сообщения с ее графиком работы и трудовыми обязанностями. Суд обязал владельца кафе выплатить зарплату за год – 300 тысяч рублей Светлане было выплачено», – отметил представитель.

10 ноября этого года суд защитил права собственника квартиры на Гвардейской – брата Светланы и принял решение о ее выселении с отсрочкой решения на 1 год. Параллельно с этим сейчас проходит суд по вселению Бугровой с несовершеннолетней дочерью Марией в квартиру на Лево-Булачной и признании недействительным договора о приватизации.

Светлана Бугрова и ее юрист утверждают, что выселение и последующая приватизация квартиры братом были незаконными.

В Вахитовском суде идет процесс по вселению Бугровой с дочерью в квартиру на Лево-Булачной и признании недействительным договора о приватизации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мать надо вселять вместе с ребенком»

Сегодня в Вахитовском суде стартовал процесс по вселению Светланы Бугровой в квартиру на Лево-Булачной. Съемку на заседании запретил судья, так как одна из сторон была против. По словам представителя истицы Александра Гоголева, Светлана не смогла прийти на процесс – она в положении и ей категорически запрещено нервничать. Также он подал ходатайство о том, что вторым истцом в этом деле должна стать дочь Светланы.

«Мать надо вселять вместе с ребенком, других вариантов мы не видим», – заявил суду Александр.

«У нас есть возражение. У ребенка есть регистрация в другом регионе РФ, в Тамбовской области. Мы не признаем исковые требования», – парировала представитель ответчика.

Суд определил привлечь девочку в качестве второго истца.

Судья задал вопрос стороне ответчика: куда он выселил истца из квартиры на Гвардейской, если ее выписали из квартиры на Лево-Булачной?

«Я подавал иск на выселение в связи с тем, что в квартиру мне запретили доступ. Моя сестра поменяла там замки. Бугрова, находясь в квартире, меня не пускала. Когда я вызвал участкового, мне придавил ногу гражданин – ее представитель, пока я ее не убрал. Ее сняли с регистрации, но она проживает там. Моя сестра абсолютно дееспособна, у нее два средних специальных образования. С ней можно общаться с помощью письма и телефона», – объяснял суду брат истицы. Квартиру на Гвардейской я приобрел в ипотеку, я единственный, кто отвечает за квартиру и оплачивает коммуналку за нее. В 2021 году она туда вселилась. Это была ее воля. До этого она проживала со своим гражданским мужем на Королева», – продолжил сводный брат Светланы.

«Она будет проживать там по решению Советского суда, суд встал на сторону ответчика, и теперь Светлана должна покинуть ее в течение года. В результате она стала бомжом. А он теперь счастливый обладатель двух квартир, на Лево-Булачной и на Гвардейской. Одна из которых уже находится в залоге. Я прошу признать договор о приватизации недействительным», – парировал представитель девушки.

В этой непростой истории суду еще предстоит детально разбираться. На следующее заседание суд пригласит представителей Комитета ЖКХ Казани и органов опеки.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»