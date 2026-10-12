«Учимся бороться с терроризмом вместе»: В Казани открылся форум «Конструктив»

Сегодня в Татарстане состоялась церемония открытия Приволжского форума «Конструктив» по профилактике радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде. Он проходит с 11 по 14 октября. В этом году его программа будет посвящена вопросам информационной, идеологической и психологической безопасности. На форуме действует четыре направления: «Конструктив.Познавай», «Конструктив.Действуй», «Конструктив.Неформат» и площадка конкурса «Росмолодежь.Гранты».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Уже есть результаты, даже на примере нашего Татарстана. Этот форум уже стал визитной карточкой органов исполнительной власти, особенно Министерства по делам молодежи, некоммерческой организации академии молодежи. «Конструктив» стал площадкой для формирования новых методических рекомендаций по работе со сложными вызовами, в том числе для противодействия терроризму. Главная особенность этого форума в том, что мы зовем не только коллег из ПФО, но и из других регионов. Мы смотрим на их проблемы – те, которых у нас в Татарстане пока нет, чтобы заранее понимать, как реагировать и предотвращать их», – рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдус Гараев.

Например, «Конструктив.Познавай» – открытая образовательная программа для всех желающих старше 18 лет. В течение трех дней, с 12 по 14 октября, к мероприятиям можно подключиться очно и онлайн. Программа включает лекции, дискуссии, интервью и открытые диалоги. Участникам расскажут в том числе о цифровой грамотности, противодействии интернет-мошенничеству, критическом мышлении и психологической устойчивости.

«Это особый проект для всех регионов ПФО, потому что уже 8 лет, как Татарстан взял на себя инициативу проведения форума не по традиционным направлениям для молодежной политики, связанной с развитием активности, социальным самовыражением и направлением энергии молодежи в полезные направления. Татарстан взял на себя ответственность продвигать тему, связанную с профилактикой деструктивного поведения молодежи. Это очень серьезно, особенно в современных условиях, когда наша молодежь под особым прессингом, и поиск методов ее защиты и самозащиты и в информационной среде, и в ментальной среде – это очень-очень важно», – рассказал начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Дмитрий Соловьев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он отметил: принципиально важно то, что на этой площадке собираются специалисты, которые занимаются молодежью в самых разных службах и направлениях, что здесь обкатываются новые практики и происходит живое обсуждение.

«Сегодня у нас проходит, можно сказать, федеральный форум, потому что здесь присутствует 24 субъекта Российской Федерации. Конструктив посвящен профилактике социально негативных явлений, профилактике экстремизма и терроризма, и проходит он уже в восьмой раз. Это принципиально новый формат. Во-первых, мы вышли на Приволжский федеральный округ, здесь в обязательном порядке присутствуют все четырнадцать его субъектов. Уже завтра у нас примут участие руководители разных ведомств и министерств», – сказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Оставшиеся направления – «Конструктив.Действуй» – для специалистов из регионов ПФО, занимающихся профилактикой: обмен практиками и разработка методических рекомендаций. Также пройдет однодневный семинар для заместителей руководителей регионов по образованию и профилактике экстремизма. «Конструктив.Неформат» проходит на площадках Казани: через квизы, спектакли и экскурсии обсудят безопасность, критическое мышление и социальную ответственность.

А на площадке конкурса «Росмолодежь.Гранты» молодые люди смогут представить социально значимые проекты и претендовать на финансирование до 1 млн рублей.

В 2025 году форум впервые прошел в формате Приволжского форума и объединил более 2,4 тыс. участников из 14 регионов ПФО. На площадках состоялось свыше 45 мероприятий с участием 47 экспертов и лекторов. По итогам были разработаны восемь практик профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

Форум «Конструктив» проводится в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы и государственной программы Татарстана «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Конкурс «Росмолодежь.Гранты» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».