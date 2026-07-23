Сафиуллин: «Центр развития футбола «Рубина» будет одним из лучших в мире»

Фото: rubin-kazan.ru

Президент правления «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым рассказал о ходе строительства Центра развития футбола. По его словам, объект находится на финишной прямой и вскоре станет одной из самых современных футбольных баз в мире.

«Сегодня дети не только из республики, но и со всей страны мечтают попасть в академию «Рубина». На финишной прямой завершение строительства Центра развития футбола, который позволит готовить профессиональных футболистов», — цитирует Сафиуллина пресс-служба клуба.

Особую значимость объекту придает то, что главный тренер «Рубина» Франк Артига, имеющий опыт работы в академии «Барселоны», высоко оценил перспективы центра. Сафиуллин подчеркнул:

«Франк Артига работал в академии «Барселоны», он может подтвердить, что это будет один из лучших центров развития футбола не только в нашей стране, но и в мире».

Новый центр развития футбола призван укрепить инфраструктуру клуба и вывести подготовку молодых игроков на принципиально новый уровень.