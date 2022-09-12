В Казани завершили проходку тоннелей на участке второй линии метро

Проходка тоннелей на второй линии метро от станции «Сахарова» («Тулпар») до станции «Ломжинская» («Зилант»), которая стартовала в Казани в апреле 2020-го, завершилась. Протяженность линии составляет 2,2 тыс. метров. Об этом сообщил гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В настоящее время обе станции соединены двумя тоннелями, – рассказал спикер. – Улицу Ломжинскую не закрыть, придется станцию строить в два этапа. Одну часть построить, переключить движение и идти дальше».

В апреле 2020 года началась проходка левого перегонного тоннеля от станции напротив ТЦ «МЕГА» до станции на пересечении улиц Фучика и Ломжинская. Проходку начал тоннельный комплекс «Айсылу». В октябре того же года второй комплекс «Ляйсан» стартовал по правому тоннелю. В общей сложности тоннелепроходческие комплексы проходят 200 метров в месяц.

«Комплекс управляется компьютером через спутник. Предусмотрена система ведения машины. Раньше мы работали с немецкой компанией, но она нам отказала. Сейчас вопросом занимается Иннополис, но пока купили навигационное оборудование московской компании “Навигатор” и запустили», – отметил Рахимов.

По его словам, на первом участке второй линии метро построят четыре станции – «Сахарова», «Ломжинская», «Академическая», «Фучика». Сейчас началась проходка до станции «Академическая».

«Строительство непростое, поэтому разделено на несколько этапов. Например, чтобы начать строить станцию, нужно вынести коммуникации почти на 5 млрд рублей. Но это не бросовые деньги, поскольку идет обновление сетей», – подчеркнул гендиректор компании.

Для продолжения строительства второй линии метро в Казани в 2023 году «Казметрострой» запросил у заказчика 11 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».