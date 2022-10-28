В Казани завершилась тестовая обкатка модернизированного «чешского» трамвая

В Казани завершилась тестовая обкатка низкопольного трамвая, изготовленного на ижевском предприятии «ИжГорЭлектроТранс» и модернизированного на основе чешских трамваев Татра Т-3. За неделю транспорт перевез около 6 тыс. пассажиров и получил более сотни положительных отзывов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

За этот период вагон тестировался на маршрутах №3, 5, 5а и 7. Горожане и водители оценили достоинства новинки и признались, что ждут полноценного запуска.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Так, по мнению водителей «Метроэлектротранса», модернизированный трамвай легок в управлении, компактен, плавно тормозит и трогается с места. Понравился им и дизайн вагона — лаконичный, но в то же время яркий и привлекающий внимание.

В МУП напомнили, что износ трамвайного парка в Казани достигает 32%, а троллейбусного — 58%. Так, в замене нуждаются еще действующие 25 троллейбусов, выпущенные в 2007 году. К настоящему моменту они уже исчерпали свои ресурсы.

Напомним, что трамвай ижевского производства начал тестироваться в Казани 21 октября.