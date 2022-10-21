На дороги Казани выходит модернизированный «чешский» трамвай

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С сегодняшнего дня в Казани приступили к тестированию низкопольных трамваев, изготовленных на ижевском предприятии «ИжГорЭлектроТранс» и модернизированных на основе чешских трамваев Татра Т-3. Сегодня трамвай будет курсировать по маршруту №7 с 15.00.

Модернизированный трамвай имеет низкий уровень пола в средней части вагона, что облегчает посадку и высадку маломобильных жителей и пассажиров с колясками. В вагоне имеется 31 сидячее и 106 стоячих мест, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

20 октября прошло обучение трех водителей, которые в течение недели будут обкатывать вагон на разных маршрутах города.

Пассажиров призывают поделиться впечатлениями и мнениями о поездке на новом трамвае. Оставить отзывы казанцы могут по телефону +7(843) 253-12-50 или на странице «Метроэлектротранса» в «Телеграм».