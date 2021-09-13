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Ру Тат
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13 сентября 2021  16:14

В Казани завершилась покраска стен и потолка на станции метро «Горки»

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В Казани завершился косметический ремонт очередной станции метро. На этот раз обновление коснулось «Горок», сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Рабочие частично оштукатурили, зашпаклевали и покрасили потолок и стены на платформе станции. Также специалисты путевого хозяйства метрополитена МУП провели замену противоскользящих ковриков в пешеходном переходе.

Ранее ремонтные работы были проведены на станциях «Проспект Победы» и «Кремлевская», о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

#казанское метро #косметический ремонт #горки
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