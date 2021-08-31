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Ру Тат
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31 августа 2021  09:06

В Казани очистили и покрасили стены на станции метро «Проспект Победы»

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В Казани завершился косметический ремонт станции метро «Проспект Победы». Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Рабочие почистили, заштукатурили и покрасили стены, потолки в пешеходном переходе, на сходах В1,2 и платформе. Как рассказали в МУП, ремонт проводился для улучшения внешнего вида станции и повышения безопасности жителей и гостей Казани.

Ранее рабочие обновили пешеходные переходы и вестибюли на «Кремлевской», а также обновили подсветку на центральных станциях метрополитена столицы РТ.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

#метро #Метроэлектротранс #косметический ремонт
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