В Казани очистили и покрасили стены на станции метро «Проспект Победы»

В Казани завершился косметический ремонт станции метро «Проспект Победы». Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Рабочие почистили, заштукатурили и покрасили стены, потолки в пешеходном переходе, на сходах В1,2 и платформе. Как рассказали в МУП, ремонт проводился для улучшения внешнего вида станции и повышения безопасности жителей и гостей Казани.

Ранее рабочие обновили пешеходные переходы и вестибюли на «Кремлевской», а также обновили подсветку на центральных станциях метрополитена столицы РТ.



Фото: МУП «Метроэлектротранс»