В Казани на улице Достоевского завершено строительство старейшего долгостроя города

В Казани завершено возведение старейшего городского долгостроя — дома №57 по улице Достоевского. На днях застройщик проблемной многоэтажки получил заключение о соответствии объекта нормам проектной документации, сообщает пресс-служба республиканского Госстройнадзора.

Высота семиподъездного дома — 16–17 этажей, общая площадь 373 квартир превышает 24,1 тыс. кв. метров. Все квартиры оснащены пожарными извещателями и счетчиками, на батареях установлены регуляторы тепла. Стены оштукатурены, выполнена стяжка полов. На нижних этажах расположены помещения, предназначенные для размещения магазинов и других предприятий сферы услуг.

Первые договоры долевого участия на квартиры в доме на улице Достоевского были заключены в 2003 году. Застройщиком являлось ООО «Фирма „Свей“» Рашида Аитова. Сдача здания была запланирована на I квартал 2005 года, однако строительные работы оказались приостановлены. В 2011 году застройщик был признан банкротом.

Работы на объекте возобновились в июне 2020 года, когда Фонду РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства были переданы необходимые права. Строительные работы выполнялись группой компаний «Бриз». Завершение строительства проблемного жилого дома финансировалось за счет федеральных и республиканских средств.