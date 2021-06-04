Старейший долгострой Казани на улице Достоевского готовится к сдаче

На самом старом долгострое Казани — в доме № 57 по улице Достоевского — завершены все строительно-монтажные работы, проводится итоговая проверка Госстройнадзора РТ. Дом готовится к сдаче и вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Ожидаем, что в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию и 245 граждан смогут получить ключи от долгожданных квартир», — говорится в сообщении фонда.

Первые договоры долевого участия с гражданами были заключены в 2003 году. Застройщиком дома являлось ООО «Фирма „Свей“» Рашида Аитова. Сдача дома планировалась в I квартале 2005 года, однако строительные работы были приостановлены, а в 2011 году застройщик был признан банкротом.

Работы на объекте возобновились в июне 2020 года, когда Фонду РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства в мае 2020 года были переданы необходимые права. Строительные работы выполняются группой компаний «Бриз». Завершение строительства проблемного жилого дома финансируется за счет федеральных и республиканских средств.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство Татарстана намерено в этом году полностью решить проблему обманутых дольщиков.

