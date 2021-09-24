В Казани завершен прием заявок конкурса на лучшую концепцию нового здания театра Камала

Завершен прием заявок на открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Всего принять участие в конкурсе решили 537 архитекторов из 14 стран мира, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Уже в октябре международное жюри во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным определит семерых финалистов, которые создадут и представят на конкурс свои проекты. Победитель будет объявлен в феврале 2022 года.

О начале конкурса было объявлено 23 июля, сам прием заявок завершился 22 сентября (причем его пришлось продлять). Конкурсанты представили портфолио, включающие минимум пять проектов и эссе.

Работы должны раскрывать ключевую идею развития территории и обозначать подходы к разработке нового здания театра Камала. При этом конкурсантом необходимо было учитывать уникальный имидж, национальную значимость, преемственность традиций и потенциал местоположения здания, которое будет возведено на берегу озера Нижний Кабан.

Подавшие заявки команды разделились на 26 консорциумов, так как по условиям конкурса зарубежные архитектурные бюро должны работать вместе с отечественными. Также решили попробовать свои силы 13 индивидуальных конкурсантов — юридические лица и предприниматели из России.

Среди участников — архбюро из Алматы, Барселоны, Больцано, Брюсселя, Вены, Гааги, Лондона, Мумбаи, Нью-Йорка, Парижа, Рима, Токио, Флоренции и других зарубежных городов, а также фирмы из российских Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Нижнекамска, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Сочи и Уфы.

Команды останутся анонимными для жюри и экспертного совета вплоть дом момента объявления финалистов. Впрочем, в фонде «Институт развития городов РТ» уточнили, что среди конкурсантов присутствуют бюро, проекты которых получили всемирную известность.

Победителем будет признан автор лучшего конкурсного предложения, он получит в награду 2,5 млн рублей. Обладатель второго места получит 1,5 млн, а третьего — 1 млн рублей.