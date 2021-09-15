Продлен прием заявок на конкурс проектов нового здания театра Камала

По просьбам зарубежных участников оргкомитет открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала принял решение продлить заявочную кампанию до 22 сентября. Об этом сообщают организаторы конкурса.

«Открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции Татарского государственного Академического театра им. Галиасгара Камала привлек архитекторов со всего мира. На данный момент получено более 400 регистраций. Оргкомитет принял решение продлить заявочную кампанию, поскольку конкурсантам необходимо больше времени, чтобы ознакомиться со всеми историческими и техническими документами от организаторов: данными о театре, татарской культуре, озере Кабан и территории, на которой будет построено новое здание. Подать заявку можно по 22 сентября включительно», - сказано в сообщении.

Участникам предстоит спроектировать новое здание театра, которое построят на берегу озера Нижний Кабан, по улице Хади Такташа. В конкурсе могут принять участие российские и иностранные архитектурные бюро. Претенденты могут объединиться в консорциумы.

В октябре международное жюри под председательством мэра Казани Ильсура Метшина определит семь финалистов, которые разработают предложения по новому зданию театра. В октябре пройдут онлайн-семинары, которые познакомят участников с местностью, погрузят в градостроительный и культурный контекст территории. Финалисты увидят лучшие спектакли театра Камала с переводом на русский и английский языки и познакомятся с театральной труппой. Победителем будет признан автор лучшего конкурсного предложения, он получит в награду 2,5 млн рублей. Обладатель второго места получит 1,5 млн, а третьего – 1 млн рублей.