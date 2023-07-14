В Казани завершается строительство детсада в Ново-Савиновском районе

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На ул.Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани в сентябре откроется новый детский сад на 220 мест. В настоящее время работы в учреждении образования выполнены на 73%, сообщает пресс-служба мэрии города.

Уже возведен кирпичный каркас двухэтажного здания, обустроены кровля и фасад, установлены окна. Завершаются работы по устройству входных групп, теневых навесов, наружного освещения и системы отопления. Рабочим предстоит проложить сети теплоснабжения, канализации и водопровода, провести отделочные работы, благоустроить игровые площадки.

В детсаду будут работать 12 групп, в том числе группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в данном микрорайоне строятся два детских сада. Готовность второго, рассчитанного также на 220 мест, составляет 28%. Его открытие состоится позднее.

Строительство детских дошкольных учреждений ведется по национальному проекту «Демография».

На сегодня в Казани работают 396 муниципальных детсадов, которые посещают 74 тысячи детей. По данным мэрии города, за 10 лет количество детей, посещающих детские сады Казани, увеличилось на 37%. За это время было построено 91 дошкольное учреждение на 16 тысяч мест.