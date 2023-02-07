Два детсада на 440 мест строят в Ново-Савиновском районе Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В этом году в Ново-Савиновском районе Казани откроются два детских сада на 220 мест каждый. Дошкольные учреждения строятся по национальному проекту «Демография». Посещать их смогут в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Детсады возводятся на территории, ограниченной улицами Адоратского, Четаева, Чистопольская и проспектом Ямашева. Мэр Казани Ильсур Метшин, который проконтролировал ход работ на одном из объектов, подчеркнул, что в районе не хватает дошкольных учреждений, все садики переполнены.

«Были определенные проблемы с переносом сетей, они и сейчас сохраняются, но мы договорились со строителями, что к первому сентября в одном из них мы встретим малышей, которые получат долгожданные места в детских садах», – рассказал Метшин.

Детсад, возведение которого проинспектировал глава города, строится по новым требованиям Роспотребнадзора, поэтому его площадь на 21% больше, чем у других дошкольных учреждений. Для детей в возрасте до 3 лет в нем предусмотрено 100 из 220 мест. Для детей с ограниченными возможностями здоровья сделают удобные входные группы, пандусы и лифт.

Всего в Казани сегодня насчитывается 396 муниципальных детсадов, которые посещают 74 тысячи детей. По данным мэрии города, за 10 лет количество детей, посещающих детские сады Казани, увеличилось на 37%. За это время было построено 91 дошкольное учреждение на 16 тысяч мест.