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В Казани засияла 35-метровая елка у «Чаши»
На елке в Казани, расположенной у «Чаши», зажглась иллюминация. Напомним, что высота «новогоднего дерева» составляет 34,9 метра.
По традиции елку украшает шатер, а вокруг конструкции построили «новгодний городок» с домиками и горками.
Ранее власти города сообщали, что планируют украсить столицу РТ к 15 декабря. При этом в нескольких городских местах появятся новые новогодние «фишки». Подробнее о том, как Казань встретит 2024 год, читайте в материале «Татар-информа».
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