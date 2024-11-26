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В Казани защитили проекты, претендующие на звание «Инновации года»
В Академии наук Татарстана состоялась защита проектов финалистов первого этапа конкурса «Инновация года». Свои работы представили участники номинаций «Технологическая компания» и «Интеллектуальная собственность». Об этом сообщают организаторы конкурса.
В первой из номинаций было представлено 10 проектов:
- Наталья Ким, «Цифровая платформа для управления производством готовой еды»;
- Алексей Оранский, «Мобильная установка ЯМР-Керн для исследования полноразмерного керна методом ЯМК»;
- Дамир Гилаев, «Программный комплекс автоматического кустования скважин»;
- Евгений Савельев, «Мобильная установка для ремонта скважин»;
- Иван Захаров, BeEco;
- Артур Зарипов, «Ранкс»;
- Александр Гурин, Metadoor Invest;
- Дмитрий Иванов, «ИНВИАН»;
- Ильмас Габидуллин, «Трубы стеклопластиковые и фасонные изделия в системе ЖКХ»;
- Ильнур Давлетшин, «АR-СЕРВИС».
Работы, связанные с интеллектуальной собственностью, презентовали девять человек:
- Андрей Бакланов, «Разработка и внедрение системы малоэмиссионного сжигания топлива для газотурбинной энергетической установки»;
- Анатолий Исаев, «Комплекс решений для определения основных параметров скважинной газожидкостной смеси (дебит, газовый фактор, вязкость, обводненность)»;
- Рузанна Зиятдинова, «Бесконтактные люминесцентные сенсоры для измерения температуры микроразмерных объектов»;
- Рустем Мухаметрахимов, «Способ 3D-печати бетоном с длительным технологическим перерывом»;
- Ленар Рахмаев, «Способ интенсификации добычи нефти в скважине»;
- Владимир Калинников, «Разработка комплексной технологии проведения водогазового воздействия на пласт с использованием попутно добываемого нефтяного газа»;
- Лилия Галимова, «Детский центр липидологии»;
- Евгения Тарасова, «Кормовая добавка „Галлуасорб“ с полифункциональным действием для профилактики микотоксикозов сельскохозяйственной птицы»;
- Ильнур Гайфуллин, «Биогазовая установка»;
- Тимур Едиханов, «Создание гусеничного модуля для виброисточника Номад-65 и К700».
По словам первого заместителя директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Марселя Курбанова, проекты участников являются драйвером развития технологического потенциала республики. Важно, чтобы каждый из конкурсантов получил возможность расти и развиваться, так как у каждого из проектов есть хорошие перспективы.
«Каждый проект обладает своими уникальными сильными сторонами — будь то инновационная идея, глубокая проработка технологии или четкое понимание рынка и потребностей аудитории. Это финалисты, и каждый из них уже доказал свою конкурентоспособность», — подчеркнул Курбанов.
20 ноября в Казани уже проходила защита проектов участников номинаций перспектива, корпоративная инновация и студенческий стартап. Подробнее — в материале «Татар-информа».
Имена финалистов станут известны в декабре. Они получат шанс принять участие в наиболее значимых технологических мероприятиях республики, а также попасть в поле зрения крупных инвесторов. Компании проверят конкурентности своего проекта и получат ценный опыт. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 миллионов рублей.
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