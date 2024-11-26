В Казани защитили проекты, претендующие на звание «Инновации года»

В Академии наук Татарстана состоялась защита проектов финалистов первого этапа конкурса «Инновация года». Свои работы представили участники номинаций «Технологическая компания» и «Интеллектуальная собственность». Об этом сообщают организаторы конкурса.

В первой из номинаций было представлено 10 проектов:

Наталья Ким, «Цифровая платформа для управления производством готовой еды»; Алексей Оранский, «Мобильная установка ЯМР-Керн для исследования полноразмерного керна методом ЯМК»; Дамир Гилаев, «Программный комплекс автоматического кустования скважин»; Евгений Савельев, «Мобильная установка для ремонта скважин»; Иван Захаров, BeEco; Артур Зарипов, «Ранкс»; Александр Гурин, Metadoor Invest; Дмитрий Иванов, «ИНВИАН»; Ильмас Габидуллин, «Трубы стеклопластиковые и фасонные изделия в системе ЖКХ»; Ильнур Давлетшин, «АR-СЕРВИС».

Работы, связанные с интеллектуальной собственностью, презентовали девять человек:

Андрей Бакланов, «Разработка и внедрение системы малоэмиссионного сжигания топлива для газотурбинной энергетической установки»; Анатолий Исаев, «Комплекс решений для определения основных параметров скважинной газожидкостной смеси (дебит, газовый фактор, вязкость, обводненность)»; Рузанна Зиятдинова, «Бесконтактные люминесцентные сенсоры для измерения температуры микроразмерных объектов»; Рустем Мухаметрахимов, «Способ 3D-печати бетоном с длительным технологическим перерывом»; Ленар Рахмаев, «Способ интенсификации добычи нефти в скважине»; Владимир Калинников, «Разработка комплексной технологии проведения водогазового воздействия на пласт с использованием попутно добываемого нефтяного газа»; Лилия Галимова, «Детский центр липидологии»; Евгения Тарасова, «Кормовая добавка „Галлуасорб“ с полифункциональным действием для профилактики микотоксикозов сельскохозяйственной птицы»; Ильнур Гайфуллин, «Биогазовая установка»; Тимур Едиханов, «Создание гусеничного модуля для виброисточника Номад-65 и К700».

По словам первого заместителя директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Марселя Курбанова, проекты участников являются драйвером развития технологического потенциала республики. Важно, чтобы каждый из конкурсантов получил возможность расти и развиваться, так как у каждого из проектов есть хорошие перспективы.

«Каждый проект обладает своими уникальными сильными сторонами — будь то инновационная идея, глубокая проработка технологии или четкое понимание рынка и потребностей аудитории. Это финалисты, и каждый из них уже доказал свою конкурентоспособность», — подчеркнул Курбанов.

20 ноября в Казани уже проходила защита проектов участников номинаций перспектива, корпоративная инновация и студенческий стартап. Подробнее — в материале «Татар-информа».

Имена финалистов станут известны в декабре. Они получат шанс принять участие в наиболее значимых технологических мероприятиях республики, а также попасть в поле зрения крупных инвесторов. Компании проверят конкурентности своего проекта и получат ценный опыт. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 миллионов рублей.