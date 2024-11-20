В Академии наук РТ школьники защитили стартапы, связанные с ИИ и газохимией

Фото: Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Защита татарстанскими школьниками стартапов в конкурсе «Инновация года — 2024» прошла сегодня в Академии наук РТ. Что за проекты заинтересовали экспертную комиссию, какие направления оказались популярны среди участников — в репортаже «Татар-информа».

Конкурс проводится по пяти направлениям, которыми определяется стратегия научно-технологического развития Татарстана. Сегодня комиссия оценила проекты по направлению «Перспектива», где свои проекты представили юные инноваторы.

«Сегодня мы видели, что ребята приходили с макетами устройств, приложениями. Кто-то уже внедрил их в своих образовательных учреждениях. Радует, что ребята проектируют полный цикл», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» директор Инвестиционно-венчурного фонда (ИВФ) Татарстана Дамир Галиев.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

Как отметил Галиев, участники креативят не только в IT, но и в производственных проектах. Так, например, ученицы 11 класса Химического лицея КНИТУ Дарья Жилякова и Арина Попова представили проект «Диспергенты для ликвидации разливов газового конденсата». Диспергенты — это вещества, которые используются для устранения разливов нефти в воде.

«На данный момент диспергент очень часто применяют на нефти, но на газовом конденсате его не используют. Поэтому мы решили создать собственную композицию диспергента, чтобы ликвидировать разлив газового конденсата», — рассказали Дарья и Арина.

Еще одной химической разработкой от ученицы того же лицея Полины Бабкиной стал проект «Компьютерное моделирование процесса очистки и осушки природного газа». Моделирование химического процесса позволит увеличить выход газового продукта на 5-10%. В случае победы ученицы химического лицея готовы переходить к практике.

При помощи нейросетевых инструментов ученица Казанского техникума народных художественных промыслов Анастасия Филонычева решила воссоздать татарский орнамент. Она уверена, что это упростит применение узора в продукции и сделает его массовым. Готового продукта пока нет, но нет и возможных аналогов. В работе с нейросетевыми генераторами важно иметь обширную базу данных, но с этим даже у крупных разработчиков могут быть проблемы.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

Всего в слушаниях участвовали 10 проектов. Среди участников отличились Даниил Захаров и Эрик Демин. Их проекты особенно востребованы у незрячих людей и больных эпилепсией. «Мы говорим делать из стартапов бизнес, а молодое поколение уже думает о социальном аспекте», — отметил Галиев.

«Медицинские девайсы требуют аккредитации и лицензии. Пройдет только год, чтобы получить все необходимые разрешения. Первые инвестиции на это и уходят. Только через 7 месяцев проект будет готов к выходу на рынок. Такие проекты более длительные в реализации, но временной барьер может стать и защитой. IT-проекты могут быстро скопировать, а здесь быстро скопировать не получится. Эта фора не позволит такой проект догнать», — считает директор ИВФ.

«Инновация года» — это продолжение конкурсов «50 инновационных идей», которые проводятся Академией наук РТ с 2005 года. Конкурс нацелен на внедрение в экономику республики инновационных технологий для повышения конкурентоспособности региональных компаний.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

Призовой фонд конкурса инноваций составляет 5 млн рублей. Но достаточно ли этого для дальнейшего развития проекта? Количество стартапов только растет. По оценкам президента Академии наук РТ, за последний год студенческих стартапов было 734.

Конкурс республиканский, поэтому в нем принимают участие проекты, которые разрабатываются в Татарстане, а также корпорации, зарегистрированные в республике. Критерии для участников ужесточились — необходимо иметь не только идею, но прототип, бизнес-модель проекта. Во второй этап прошло 514 заявок. Из них до очного этапа дошли 50 работ.

По результатам конкурса «Инновации года — 2024» будет определено до 25 победителей. Победителей конкурса объявят ближе к 2025 году, итоги конкурса по отдельным номинациям подведут только в апреле на «Российском венчанном форуме — 2025». Организаторами являются Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и Академия наук РТ.