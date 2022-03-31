В Казани зарегистрировано почти 400 тысяч автомобилей

На 1 января 2022 года в Казани было зарегистрировано почти 400 тысяч легковых автомобилей. Таким образом, в столице Татарстана приходится по одному автомобилю на каждого третьего жителя города.

Казань входит в пятерку российских городов с самым крупным парком легковых авто, следует из рейтинга агентства «Автостат». Ее опережают Москва (3,9 млн авто), Санкт-Петербург (1,7 млн), Екатеринбург (500 тыс.) и Новосибирск (456 тыс.).

Всего по России на начало 2022 года было зарегистрировано 44 млн автомобилей.

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освободил от налога на роскошь легковые автомобили стоимостью до 10 млн рублей. Ранее под него попадали машины с ценником от 3 млн рублей.