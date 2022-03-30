Автоконцерны Запада встают на пит-стоп: кто обгонит BMW и Renault на авторынке России?

Ряд иностранных автоконцернов поставили на паузу выпуск машин в России из-за санкций. Продолжают работу лишь несколько заводов, выпускающие китайские, корейские и французские марки. Но эти предприятия вскоре могут столкнуться с дефицитом комплектующих. Как это повлияет на авторынок, выяснили корреспонденты «Татар-информа».

Денис Мантуров: «С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняют и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. А с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Неработающие предприятия – это неуплата налогов и деградация самого производства»

На данный момент о приостановке деятельности в России заявили BMW, Volkswagen, а также французская компания Renault, которая в том числе владеет акциями «АвтоВАЗа».

Как ранее сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Правительство РФ ведет диалог с производителями и иностранными брендами, чтобы стабилизировать ситуацию.

«С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняют и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. А с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно. Неработающие предприятия – это неуплата налогов и деградация самого производства», – пояснил Мантуров.

По его словам, не все компании приняли окончательное решение о дальнейшей работе производств. Их ответы в министерстве ожидают до начала апреля. Минпромторг готовит планы, чтобы не допустить простоя и длительной перестройки логистики при любых условиях.

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), глава татарстанской компании «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев отметил, что в частных беседах с большинством руководителей компаний, которые задумались об уходе из России, все они выражают надежду на то, что деятельность будет возобновлена.

Продолжается сборка корейских автомобилей Kia и Hyundai в Калининградской области, Haval в Тульской области, Peugeot и Citroеn в Калужской области.

Кроме политических вопросов на производство в большой степени повлиял дефицит комплектующих – в прошлом году он был связан с недостатком чипов, в этом году он усугубился нарушением логистических цепочек. Из-за этого был приостановлено производство на заводах Toyota, Nissan, Hyundai, расположенных в Санкт-Петербурге. Власти города рассчитывают, что они начнут работу с поступлением комплектующих. Периодически останавливает производство «АвтоВАЗ», который в начале апреля вообще почти на месяц уйдет в корпоративный отпуск.

Кроме политических вопросов на производство в большой степени повлиял дефицит комплектующих Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За два с половиной месяца цены на новые машины выросли почти на 30%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, на российском рынке в январе-феврале было продано 206 тыс. автомобилей – это на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, что с начала года средняя стоимость самых популярных новых автомобилей в стране увеличилась на 28%.

LADA Vesta к середине марте подорожала на 30% – до 1,1 млн рублей, Kia Rio – 23%, до 1,2 млн рублей, LADA Granta – 22%, до 727,9 тыс. рублей, Hyundai Creta – 28%, до 1,7 млн рублей, Hyundai Solaris – 28%, до 1,2 млн рублей.

Renault Duster прибавил в цене 41% и стал стоить 1,6 млн рублей, LADA Niva – 18% (819 тыс. рублей), Toyota RAV4 – 23% (2,7 млн рублей), LADA Largus – 48% (1,2 млн рублей), Toyota Camry – 21% (2,5 млн рублей).

Эксперты аналитического агентства прогнозируют и дальнейший рост цен на новые машины, который продолжится до тех пор, пока не нормализуется ситуация с курсом рубля, логистикой, возобновлением поставок автомобилей и их производства на остановившихся предприятиях.

Корреспондент «Татар-информа» выяснил, что в крупнейших сетях автосалонов в Татарстане автомобили купить можно. Однако цены, которые и так сильно выросли, – базовые. С дополнительным оборудованием стоимость машины существенно выше. Например, цена LADA Granta на сайте заявлена в 727,9 тыс. рублей. В действительности же она стартует от 1 млн рублей за счет «допов». В другом популярном автосалоне стоимость этой же машины начинается от 1,2 млн рублей.

Это то, что можно купить прямо сейчас. Без дополнительного оборудования автомобиль можно забронировать из будущих поставок, однако приблизительный срок ожидания, по оптимистичным расчетам, составит от трех до пяти месяцев. «Стоимость на момент прихода автомобиля может измениться, так как стоимость устанавливает завод. По предварительной информации, в ближайшее время завод должен возобновить производство, заказ автомобиля возможен, но нет точной информации по срокам производства», – уточнили в дилерском центре.

Та же ситуация с иномарками. Но срок поставки новых в республике на порядок дольше, чем на отечественные, а по некоторым и не прогнозируютя, так как многие марки перестали поставлять машины в Россию.

На рынке подержанных автомобилей иномарки в целом по России подорожали на 26% за год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самая популярная подержанная машина в Казани – «четырнадцатая»

На рынке подержанных автомобилей иномарки, по данным Росстата, в целом по России подорожали на 26% за год – до 919 тыс. рублей, в Татарстане – на 12%, до 584 тыс. рублей.

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что в феврале и начале марта продавцы стали реже выставлять авто на продажу почти во всех регионах России, при этом спрос по-прежнему высокий.

Самой популярной моделью в Казани в период с 14 по 20 марта была LADA 2114 Samara, средняя цена автомобиля составляла 129 тыс. рублей. На втором месте – LADA Priora (290 тыс.), третьем – Kalina (310 тыс. рублей), далее – Granta (550 тыс. рублей).

Следующие места заняли иностранные бренды: Kia Rio (890 тыс. рублей), Hyundai Solaris (932 тыс. рублей), Renault Logan (699 тыс. рублей), Ford Focus (645 тыс. рублей), Volkswagen Polo (1,035 млн рублей), Kia Sportage (1,8 млн рублей).

«Жесткий дефицит комплектующих уже никак не связан с полупроводниками»

Эксперты интернет-портала Automotolife.ru считают, что в дефиците будут не только автомобили, но и детали для отечественных автомобилей.

Если ситуация не будет улучшаться, то существует вероятность возобновления сборки на конвейере «АвтоВАЗа» уже давно снятых с производства автомобилей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жесткий дефицит комплектующих уже никак не связан с полупроводниками, которые были нужны для электронных компонентов автомобиля. В дефиците будет практически всё, так как совсем недавно завод приостановил производство именно из-за нехватки деталей. А все потому, что немалая их часть выпускается на иностранных заводах», – пишет эксперт интернет-портала.

Он отмечает, что если ситуация не будет улучшаться, то существует вероятность возобновления сборки на конвейере «АвтоВАЗа» уже давно снятых с производства автомобилей. Однако такой вариант тоже имеет свои трудности, так как потребует затрат на переоборудование завода.

«Сокращение выдач автокредитов будет сравнимо по масштабам с “карантинным” падением»

В феврале 2022 года средний размер выданных автокредитов на новые и подержанные автомобили в России достиг рекордных 1,4 млн рублей, что на 4,8% больше, чем в январе этого года, и на 37,5% больше, чем в феврале прошлого года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что средний чек выданных автокредитов непрерывно растет с весны прошлого года на фоне некоторого сокращения количества кредитов. Он объясняет это продолжающимся уже более года дефицитом новых автомобилей в российских автосалонах, а также все более консервативной кредитной политикой банков.

Средний чек выданных автокредитов непрерывно растет с весны прошлого года на фоне некоторого сокращения количества кредитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Влияние новых санкций на ситуацию в феврале еще не «вызрело» и серьезной роли пока не сыграло. Но уже в ближайшие месяцы этот фактор станет определяющим для кредитного рынка, в том числе по причине серьезного роста ставок. Скорее всего, мы увидим сокращение выдач, сравнимое по масштабам с “карантинным” падением выдачи весной 2020 года», – заявил Волков.

«Автомобильная отрасль попала в “зону бедствия”»

Ситуация на рынке сильно отразится на всех участниках рынка – потребителях, производителях и тех, кто реализует продукцию. Поддержки у Минппромторга уже попросила Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД).

«Мы обратились в различные государственные инстанции с просьбой о помощи нашей отрасли, которая безусловно попала в “зону бедствия”. Часть предложений схожа с решениями в период пандемии, но есть и новые. Например, отмена двойного НДС при покупке автомобилей между юридическими лицами и мораторий на начисление штрафа за продление сроков ремонта на период поставки запчастей», – сообщили «Татар-информу» в ассоциации.

Они отмечают, что отрасли нужно возвращаться к работе над повышением эффективности, чтобы приспособиться к меняющейся ситуации и не допустить банкротства. Кроме того, отмечают необходимость сохранения рабочих мест до стабилизации ситуации.

«Сегодня нам до конца не проясняют ситуацию не потому, что от нас что-то скрывают, просто никто до конца не понимает, что будет дальше. Тем не менее мы постоянно мониторим ситуацию, постоянно находимся в контакте с нашими партнерами-автопроизводителями», – отметили в ассоциации.

Сейчас подорожали автомобили всех марок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все, что могли смести, – смели»

Автоэксперт Роман Гуляев отметил, что сейчас подорожали автомобили всех марок. «Все, что могли смести, – смели. На новые машины предложение очень маленькое. Остались только те машины, которые раньше считались неликвидными. На первичном рынке предложений практически нет», – сказал он.

По его словам, есть сложности с поставкой автомобилей в Россию из-за проблем с логистикой. К примеру, один из китайских производителей не мог отправить паром с 2 тыс. автомобилями, которые ждали на рынке.

Он отметил, что нормально работают считанные заводы в России, в том числе Haval в Тульской области и Peugeot и Citroеn в Калужской области. Как они будут работать, в дальнейшем будет зависеть от поставки компонентов, потому логистические цепочки нарушены.

«Какие заводы останутся в России, какие уйдут, об этом пока говорить сложно, потому что понимания этого вопроса нет. Все сейчас находятся в стадии принятия решения», – сообщил эксперт.

Он сказал, что пока идет специальная операция на Украине, невозможно прогнозировать развитие рынка. «Сложно прогнозировать ценовую политику. Пока цены выросли. Рынок восстановится, когда будет четкое понимание, что происходит с экономикой», – сказал Гуляев.

Эксперт сообщил, что автопроизводители в условиях дефицита компонентов будут искать различные варианты, которые позволят выпускать автомобили. К примеру, «АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпускать LADA Granta без системы АБС.

По мнению, в Россию будут продолжаться поставки сертифицированных автомобилей из Китая, производители азиатских марок будут наращивать локализацию.

«Могли бы другие страны, из тех, что не вводили санкции, организовать здесь свое производство? На этот вопрос ответа нет», – сказал эксперт.

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпускать LADA Granta без системы АБС Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На российском рынке могут быть налажены поставки б/у машин ушедших марок»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов так же затрудняется определить вектор развития авторынка.

Он отметил, что пока иностранные производители заявили о временном прекращении работы в России и окончательное решение будет зависеть от развития ситуации.

«А это значит, они могут вернуться. Отечественный автомобильный рынок представляет интерес для многих автоконцернов, он является весьма динамичным, в стране любят разные автомобили и охотно на них ездят. Возможно, доход, получаемый здесь автопроизводителями, составляет лишь небольшую долю в их общей выручке, но он может вырасти, а кроме того, присутствие в РФ подтверждает статус компаний как глобальных игроков и отражается на их капитализации», – подчеркнул Баранов.

Кроме отечественных предприятий, в стране могут остаться заводы тех компаний, которые здесь уже работали и временно ушли, а также появиться те компании, которых раньше в стране не было, но которые считают российский автомобильный рынок перспективным для себя.

«Ситуация с продажами в 2022 году новых автомобилей в РФ будет зависеть от многих факторов, но судя по тому, как складывается ситуация, будет большой удачей, если по итогам года их будет продано столько же, сколько и в 2021 году, то есть 1,6-1,7 млн единиц. Цены на автомобили продолжат расти из-за сложной ситуации в экономике, роста стоимости товаров и услуг, проблем с поставками электронных комплектующих, перебоев в цепочках поставок», – полагает эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что автомобиль не является предметом первой необходимости, а это может привести к тому, что спрос на них снизится в условиях сокращения доходов, так что производители будут ограничены в увеличении цен.

«Ценовая политика, вероятно, будет разнонаправленной: на ходовые модели цена может быть повышена, а на другие цены останутся прежними или даже будут продаваться со скидкой», – считает Баранов.

Он не склонен думать, что автозаводы будут кардинально менять модельный ряд в пользу более старших машин, ведь это потребует значительных инвестиций в реорганизацию производства.

«Скорее, производимые модели могут выпускать без различных дополнительных опций, с минималистичным интерьером, базовыми техническими характеристиками (например, с двигателем только одной мощности), естественно, без ущерба для безопасности водителя и пассажиров», – уточнил эксперт.

Аналитик полагает, что на рынке России могут появиться и новые марки. Вопрос в том, будут ли сами производители заинтересованы в нашем рынке и будут ли эти марки интересны потребителям в нашей стране.

Баранов также не исключил, что в Россию из других стран могут быть налажены поставки б/у машин ушедших марок.