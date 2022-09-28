В Казани заработал единый номер для помощи беженцам и незащищенным слоям населения

АНО «Добрая Казань» запустила в столице Татарстана единый номер для консультации горожан по самым разным темам, касающимся незащищенных слоев населения. В числе прочего, специалисты ответят на вопросы, касающиеся беженцев, гуманитарной помощи, психологической и юридической поддержки, людей с инвалидностью и другие.

Консультации будут проводиться с 10:00 до 17:00 по телефону: +7(843)558-74-18.

Также по единому номеру волонтеры могут оставить заявки для оказания помощи в колл-центре, на сайте и в социальных сетях «Доброй Казани», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, у «Доброй Казани» недавно открылся новый коворкинг, собравший под своей крышей городские благотворительные организации. Одновременно здесь могут работать до 24 приглашенных специалистов.