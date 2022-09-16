Минниханов и Метшин открыли коворкинг «Доброй Казани»

В столице Татарстана открылся новый коворкинг «Добрая Казань», собравший под своей крышей городские благотворительные организации. Новое пространство площадью 506 кв.м на ул.Сеченова посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © Сайфиева Дарья / "Татар-информ"

Отремонтированное помещение с колл-центром и конференц-залом объединило представителей более 100 благотворительных сообществ. Средства на ремонт направили из муниципального бюджета. Раньше организация располагалась в небольшом офисе на ул.Профсоюзной, где не было возможности проводить семинары и встречи с представителями других фондов. Теперь в новом большом здании оборудованы фотостудия, современные офисные кабинеты, где волонтеры проводят различные мастер классы для детей инвалидностью. В том числе они организуют уроки кройки и шитья, изготовления игрушек, рисования.

Фото: © Сайфиева Дарья /"Татар-информ"

Минниханов осмотрел конференц-зал, где как раз в это время проходило обучение юных волонтеров языку жестов. Он поприветствовал школьников и отметил, что они делают очень важное и доброе дело. Сотрудники автономной некоммерческой организации «Добрая Казань» рассказали, что пройти бесплатное двухмесячное обучение инклюзивному волонтерству может любой желающий.

Фото: © Сайфиева Дарья /"Татар-информ"

«Добрая Казань» в том числе предоставляет людям с инвалидностью рабочие места – так, в зоне для кофе-брейка и колл-центре работают слабовидящие горожане. «Это место, в том числе, площадка для социализации людей с ограниченными возможностями. Полноценная работа здесь, вместе с нами, помогает им социальной адаптации. Здесь они также получают и опыт для дальнейшей работы», — рассказала одна из сотрудниц центра.

Президенту республики и мэру столицы также показали детскую комнату, которую предусмотрели специально для сотрудниц благотворительных организаций с маленькими детьми, в том числе и с ОВЗ, которые приходят сюда поработать.

«Коворкинг – это место где сходятся люди с общим интересами. „Добрая Казань“ – это не про жалость, а про действия, поступки», — заявила руководитель автономной некоммерческой организации Татьяна Мерзлякова. По ее словам, на сегодня для работы в коворкинге зарегистрировалась уже 21 организация.

Фото: © Сайфиева Дарья / "Татар-информ"

Президент республики пообщался с неравнодушными представителями волонтерских организаций, в частности с сотрудниками фонда долгожителей Татарстана, благотворительного фонда «Альпари» и другими.

«Вы с нас снимаете огромную нагрузку. Многие люди в республике нуждаются в помощи, мы не успеваем всем ее оказать. Вы наши помощники. Спасибо вам большое», — сказал Минниханов.

Фото: © Сайфиева Дарья /"Татар-информ"

О том, что у волонтеров Казани появится собственное помещение стало известно еще в октябре 2021 года, напомнила сотрудница благотворительной общественной организации РТ «Дети» Галины Юсыпей.

Фото: © Сайфиева Дарья /"Татар-информ"

«Раньше, когда мы собирались на мастер-классы, собрания и просто, чтобы пообщаться, мы все время пытались найти, где же нам пристроиться. Создание этого коворкинга действительно большой праздник, потому что здесь есть все для полноценной работы. Ты всегда можешь свободно прийти сюда, занять рабочее место, поработать в конференц-зале, организовать встречу, и я даже видела, что здесь есть фотостудия. Думаю, для нас это будет огромная возможность для совершенствования своей работы», — рассказала Юсыпей.