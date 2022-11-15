В Казани заработал чат-бот по уборке снега

Сегодня в чат-боте «Моя Казань» появилась новая категория – уборка снега. Жители столицы Татарстана могут узнать в городском помощнике @kznhelpbot, как город очищают от снега, и оставить заявку, если снег мешает движению пешеходов или машин, сообщает пресс-служба мэрии города.

В боте казанцы могут выбрать тему заявки, ответить на вопросы, затем будет сформирована заявка по тому или иному району, а власти города обещают проследить за ее выполнением.

«Улицы чистят по очереди. Быстрее всего почистят дороги с большей пропускной способностью», – напоминает бот при запуске. В первую очередь от снега очищаются магистральные дороги, через которые проходит большой поток автомобилей и общественный транспорт. Затем – крупные дороги с несколькими полосами движения и внутриквартальные проезды, поселковые дороги.

Во дворах за уборкой снега следят управляющие компании ТСЖ. Если после снегопада прошло три дня, а двор не убран, то на УК можно жаловаться и оставлять заявку на проведение работ.

Напомним, вчера локально в отдельных районах города стартовали противогололедные работы – дороги, дворы и остановочные площадки обрабатывают пескосоляной смесью и реагентом.